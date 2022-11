GIOIOSA JONICA Sabato 17 il concerto di Vincenzo Alia

R. & P.

Vincenzo Alia vince e convince nuovamente portando un grande evento nel comune di Gioiosa Jonica con un eccellente musicista del panorama musicale italiano, Alessandro Inolti batterista di Fabrizio Moro, Marco Machera, EchoTest e tanti altri.

L’artista ha svolto questa Masterclass insieme ai partecipanti del Drum Line Studio con la presenza anche degli allievi dell’accademia Ars Musicae di Gioiosa Jonica (associazione musicale presente nel territorio da ormai più di 25 anni) dove Vincenzo Alia svolge attività di docenza di batteria e percussioni da ormai 4 anni.

La Clinic ha riscontrato un grandissimo successo non solo tra i partecipanti ma anche con i ragazzi dell’associazione dei Girasoli della Locride capitanati dalla presidente Irma Circosta, dove i ragazzi stessi hanno voluto omaggiare l’artista Inolti con un piccolo pensiero, allo stesso modo anche Inolti ha voluto lasciare delle bacchette autografe utilizzate nel tour 2022 con Fabrizio Moro.

Porgendo un forte ringraziamento agli sponsor (RV Drums di Roberto Villani, Roland e Roland Italia, Sabian e Sabian Italy Aramini, Vic firth, Remo).



Alia ci tiene a ringraziare di vero cuore l’amministrazione comunale di Gioiosa Jonica, il Sindaco Salvatore Fuda, Giuseppe Ritorto (Vice Sindaco) e tutta l’amministrazione per aver appoggiato sin da subito l’iniziativa culturale, il prossimo incontro sarà lo spettacolo il 17 Dicembre di Vincenzo Alia in concerto sempre a Gioiosa Jonica in Auditorium, info e prevendite On line su Day Ticket o sul sito ufficiale dell’artista.