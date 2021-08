Gioiosa Jonica, l’Associazione Borgo Antico chiede sostegno per ristrutturare la sede

Visualizza dettagli

R & P

Carissimi Cittadini e Amici,

Chi vi scrive è l’associazione Amici per il Centro Storico Borgo Antico. La Pandemia ci ha bloccato tutte le attività pertanto non siamo in condizioni di affrontare le spese del canone di locazione dell’attuale sede sita in via Cavour, che per diciotto lunghi anni abbiamo onorato.

Il buon cuore di una famiglia Gioiosana, che ha creduto in noi, ci ha concesso in comodato d’uso gratuito un immobile, ma necessita di ristrutturazioni. Noi ci rivolgiamo al vostro buon cuore, non chiediamo la luna, ma un piccolo gesto d’amore per questa associazione che ha ancora tanta voglia di fare per il nostro centro storio e l’intera cittadina senza mai risparmiarsi in tutto cio che fa e andrà a fare.

Aiutaci con un piccolo contributo, basta poco per sostenerci in questo progetto, vi saremo Umilmente grati, crediamo nel vostro buon cuore. E’ un momento difficile lo sappiamo, basta anche rinunciare a un caffè. Se intendi contribuire a questo progetto passeremo nei giorni successivi a ritirare la busta,

Oppure chiamare ai numeri

328 044 76 56 – 339 233 49 02

Con un offerta volontaria contanti seguita da ricevuta.

Oppure utilizzando il C/c dell’associazione con un versamento

cod. IBAN 58 E 076 0116 3000 01 03 6930 954