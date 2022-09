GIOIOSA JONICA La Pro Loco una delle più attive della regione Calabria

R. & P.

“L’APS Pro Loco Unpli di Gioiosa Jonica ormai da più di 50 anni sul territorio, vanta di essere una più attive della nostra regione. La valorizzazione del territorio promuovendolo. Questo è il nostro traguardo – ha detto il presidente Vincenzo Mazzaferro – difatti oltre alle varie iniziative culturali, le sagre, la valorizzazione della tradizione culinaria, il folklore e le feste patronali, da un paio di anni circa, la nostra associazione si sta dedicando prettamente all’assistenza turistica. Abbiamo creato con i nostri ragazzi del servizio civile,ma anche con i nostri soci e semplici volontari occasionali un’equipe che si dedica a ricevere ed assistere i tantissimi visitatori che provengono da ogni dove. Oggi, facendo riferimento alla Pro Loco, si possono prenotare e programmare visite lungo tutto il territorio comunale, l’incantevole centro storico, i tantissimi palazzi nobiliari, le bellissime chiese o addirittura alla riscoperta della natura attraverso percorsi trekking immersi nel verde delle nostre montagne”.

“Da domenica 11 settembre – ha aggiunto – abbiamo iniziato un progetto che arricchirà sicuramente tutte le domeniche mattina all’interno del famosissimo Mercato Domenicale Gioiosano, difatti ogni visitatore prima o dopo aver fatto la propria spesa, prenotandosi alla sede della Pro Loco o semplicemente con un messaggio whatsapp, potrà gratuitamente fare una visita assistita nel meraviglioso centro storico, tra i palazzi nobiliari e le straordinarie chiese. L’ospitalità e l’accoglienza turistica per noi – ha continuato il presidente – è l’arma vincente per poter far crescere il turismo locale e noi lo facciamo con cuore e passione. Ieri mattina come primo appuntamento, abbiamo ricevuto gruppi provenienti dal Québec provincia canadese (e per questo ringraziamo Mario Diano, presidente della Corsecom che ci ha messi in contatto), rimasti sbalorditi dalla bellezza del territorio, al punto che ci hanno promesso che ritorneranno con più tempo da dedicare a Gioiosa Ionica”.

“Ricordiamo – ha concluso il presidente Mazzaferro – che chiunque volesse prenotarsi per le visite assistite, può scrivere via whatsapp al numero 3773937931”.