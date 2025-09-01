REPORTAGE (Immagini e montaggio di Enzo Lacopo © 2025)

GIOIOSA J.ca – Un pò meno gente degli altri anni, ma si è vista una crescita esponenziale dei suonatori di tamburo, soprattutto bambini. La statua di San Rocco Patrono della Città del Torbido, dopo la celebrazione della S. Messa nella Chiesa Matrice uscita per la processione, è stata subito riportata in chiesa per l’inizio di una pioggia che per fortuna è miracolosamente cessata, consentendo la ripresa della processione per le vie del paese.

Le nostre immagini e il Video.

VIDEO