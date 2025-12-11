R. & P.

GIOIOSA IONICA – Si avvicina il Natale e Gioiosa Ionica si prepara ad accogliere la magia delle feste con il Pittejia Fest – Santa Lucia Edition, in programma il 13 Dicembre 2025 in Piazza Vittorio Veneto. La manifestazione, giunta alla sua prima edizione, nasce con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni locali, la cultura gastronomica e l’artigianato, offrendo a cittadini, famiglie e visitatori un’occasione di incontro, divertimento e condivisione.

Purtroppo, per motivi personali, l’artista originariamente previsto, Cosimo Papandrea, non potrà partecipare all’evento. L’organizzazione si stringe al suo dolore e, nel rispetto della situazione, ha ridefinito il programma musicale affidandolo al giovane e talentuoso gruppo etnofolk emergente Sonaballu, pronto a regalare al pubblico un concerto coinvolgente e ricco di energia, in perfetto spirito con le tradizioni calabresi.

Oltre alla musica dal vivo, il Pittejia Fest – Santa Lucia Edition offrirà numerose attività pensate per tutte le età: laboratori e giochi per bambini, momenti di animazione per famiglie, spazi dedicati all’artigianato locale e degustazioni di specialità gastronomiche preparate dall’Associazione Provinciale Cuochi Reggini, con un’attenzione particolare ai sapori e alle ricette della tradizione calabrese.

L’iniziativa si propone come un momento di convivialità e di valorizzazione del territorio, dove musica, cultura e gusto si incontrano per creare un’esperienza unica per tutti i partecipanti.

L’organizzazione desidera infine ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: dai volontari agli sponsor, il loro sostegno è stato fondamentale per dare vita a questa nuova iniziativa, che si pone l’obiettivo di diventare un appuntamento fisso nel calendario natalizio di Gioiosa Ionica.