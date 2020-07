GIOIOSA IONICA Gli abitanti del rione Chiusa scrivono all’amministrazione comunale

R. & P.

Centro storico di Gioiosa Ionica-Rione Chiusa: Terra di nessuno,dimenticata dall’Amministrazione Comunale.In campagna elettorale il Centro storico era il diamante grezzo da rivalutare,sistemare e curare in quanto bene del paesee della comunità.Ma subito dopo le votazioniil centro storico è ricaduto nell’indifferenza dell’amministrazione comunale.L’attuale sindaco di Gioiosa Ionica, Salvatore Fuda,subito dopo le elezioniha dichiarato:……”gioiosa bene comune manda questo messaggio, opera mettendo l’interesse generale della comunità al centro dell’azione amministrativa”….Questa amministrazioneha apportato tante migliorie al paese, ma ha anche mostrato grande trascuratezza verso i problemi del centro storico,in particolare il rione “Chiusa”.Tra i molti problemi che affliggono tale rione del Centro storico di Gioiosa Ionica sivogliono evidenziarei seguenti:-Perdite fognarie: in tutta la zona,larete fognaria è inadeguata, costituita da canali scavati nel terreno e privi di qualsiasi contenimento. Infatticontinueinfiltrazioni creanodanni in tutte le casedella zona.Ultima situazionesgradevole dovuta a questo sistema fognarioormai fatiscente si è verificata 20 giornifain vico Mancini, doveleacque reflue(acqua mista a urina e feci)fuoriuscite da una perdita continuano a scorrereper strada(vedi foto allegate).Acausadelle alte temperature del periodo estivo l’odore pungentedella perditaè insopportabile. L’Amministrazione, purtroppo,continua a ignorare le segnalazioni degli abitanti della zona.Un’altra problematica annessa al sistema fognarioriguarda i lavori iniziati circa 5 mesi fa per sistemare vecchie perdite e maicompletati.Vista la condizione precaria del sistema, questi lavori incompletihanno aggravato la situazionepoiché hanno permesso agrandi quantitativi di acqua piovana di infiltrarsi,con successivo blocco del deflusso fognario.-Pulizia strade interne (vineje):le stradine che si diramano per tutta lazonasono in unevidente stato di abbandono. Non viene effettuata manutenzione e la pulizia si svolge al massimo un paio di volteall’anno.Di conseguenza l’erbacresce rigogliosa e,insieme alle numerose buche,ospita topi e serpenti. Gli abitanti della zona fanno il possibile per mantenere l’area vivibile, ma ovviamente questo non può sostituirsi alla gestione dell’area che dovrebbe svolgere l’amministrazione.Questa situazione è già da tempo insopportabile per chi vive nel rione Chiusa, che fa parte di uno dei centri storici piùbelli della Locride.Il centro storico non deveessere un elemento chiave dell’amministrazione soloquando si spediscono le bollette e si facampagna elettorale. Il centro storico deve essere sempreparte integrante del territorio comunalee obbiettivo fondamentale di valorizzazione storica.Inviamo questa segnalazione con la speranza che possa risvegliare l’interesse dell’amministrazione verso le difficoltà che una parte della popolazione gioiosana sta incontrando.

lettera firmata