di Redazione

GIOIOSA IONICA – Dalle 23 circa di ieri sera era stato attivato il piano di ricerca persona che ha visto coinvolto il personale dei vigili del fuoco con il nucleo speleo alpino fluviale, il nucleo degli aeromobili a pilotaggio remoto (droni), e la squadra terrestre di Siderno competente per territorio coordinata dal capo reparto Enzo Costa.

Dalle prime luci dell’alba i droni hanno sorvolato una area impervia nell’area dell’ultimo avvistamento dell’uomo, un settantenne del luogo già sofferente di una lieve demenza e di altre patologie, allontanatosi da solo dalla propria abitazione attorno alle 15,30 di ieri, giovedì 9 aprile. Attorno alle 7 gli operatori hanno avvistato l’uomo, accasciato in un canale e iniziato immediatamente le difficoltose operazioni di recupero e consegna al personale medico.

L’uomo è vigile, ma provato e viste le patologie, le sue condizioni cliniche dovranno essere attentanente valutate nel corso del ricovero presso il nosocomio locrese. Presenti i carabinieri della competente stazione e i Cacciatori di Calabria.