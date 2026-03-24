R. & P.

GIOIOSA IONICA – Il risultato che emerge dalle urne di Gioiosa Ionica e di tutta Italia è una sentenza senza appello: il progetto di riforma della giustizia promosso dalla maggioranza di destra è stato respinto con forza dal popolo.

Nonostante nella provincia di Reggio Calabria si registra una prevalenza del SI, il Partito Democratico e Demos sono soddisfatti del risultato raggiunto dal NO a Gioiosa Ionica, convinti che non sia un mero traguardo formale, ma un chiaro segnale di resistenza civile.

E’ un successo della democrazia consapevole nella quale i cittadini hanno scelto di difendere l’equilibrio dei poteri e l’indipendenza della magistratura. Ringraziamo ogni singolo elettore che, nonostante i tentativi di semplificazione di una riforma scriteriata e rischiosa, ha scelto di dire NO a un indebolimento delle garanzie costituzionali e NO soprattutto all’intento malcelato di sottoporre il potere giudiziario al controllo politico.

Assieme abbiamo scritto una pagina bellissima, una vittoria entusiasmante per la nostra comunità democratica, che ha partecipato, discusso, convinto altre persone, organizzato incontri e iniziative nelle piazze, fra la gente. Continueremo a lavorare in questa direzione, senza mai intaccare i pilastri del nostro sistema, tenendo bene a mente che Gioiosa Ionica sarà sempre un presidio di libertà e coscienza civile.