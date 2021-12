GIOIOSA IONICA Approvato il bilancio di previsione 2022/2024

R. & P.

Il Consiglio Comunale, nella seduta di ieri 30 dicembre 2021, ha approvato il bilancio di previsione 2022/2024. In una relazione articolata, l’Assessore Loredana Calabrò ha illustrato i contenuti del documento contabile che per l’annualità 2022 prevede, nel rispetto del principio del pareggio di bilancio e degli altri principi contabili, entrate e uscite pari a € 13.629.576,60.

«Si è lavorato alacremente tutti insieme, organi politici e struttura amministrativa nel suo complesso, – dichiara l’Assessore Calabrò – per raggiungere l’obiettivo di arrivare all’approvazione del bilancio entro il termine di legge fissato al 31 dicembre di ogni anno. Questo consente all’Ente di essere pienamente operativo già dal primo gennaio prossimo evitando l’esercizio provvisorio e consentendo una migliore qualità nell’erogazione dei servizi.

Un nuovo approccio e una nuova metodologia di lavoro dove il Bilancio non è più visto come una “questione” che riguarda solo l’Area Finanziaria e il “Ragioniere”, ma è lo strumento operativo che appartiene a tutte le Aree amministrative dell’Ente e per questo deve essere uno strumento costruito collettivamente del quale tutti devono avere padronanza. E così è stato. Ovviamente, per come è giusto che sia e per come è nello spirito della contabilità armonizzata, il bilancio dovrà essere variato a seconda delle esigenze e degli sviluppi che possono esserci in riferimento alle entrate e alle uscite.

La pandemia colpisce e colpirà duramente con ripercussioni sulla situazione socio-economica anche nel 2022, per cui l’Amministrazione ha voluto fare uno sforzo enorme per non aumentare la pressione tributaria mantenendo inalterate le tariffe comunali per non pesare sui cittadini e le attività economiche in un momento così delicato: Imu, Tari, addizionale Irpef, tariffe dei servizi a domanda individuale, tariffa servizio idrico restano immutate come oramai avviene da diversi anni.

Nel 2022 si continuerà, anche con maggiore energia l’azione per migliorare la performance dell’Ente in materia di riscossione. In particolare ci concentreremo sul recuperare le entrate insolute e combattere l’elusione e l’evasione tributaria che pesano sul bilancio comunale, così da poter liberare risorse utili per affrontare al meglio gli impegni e gli interventi che ci attendono e riuscire a far crescere sempre più questa comunità. Il cambiamento ha come presupposto l’impegno collettivo ma, soprattutto, ognuno di noi deve fare la propria parte adempiendo ai propri doveri di cittadino».

Nella stessa seduta, come atto propedeutico al Bilancio, il Consiglio ha adottato il Piano annuale e Triennale delle opere pubbliche sul quale ha relazionato il Sindaco il quale ha anche voluto evidenziare l’importanza dell’adozione del Bilancio entro i termini.

«Voglio innanzitutto sottolineare – dichiara il Sindaco Salvatore Fuda – il grande valore politico che ha l’adozione del Bilancio di previsione entro il 31 dicembre. Voglio ringraziare soprattutto l’Assessore Calabrò che, coordinando i lavori, non si è risparmiata impegnandosi in maniera seria per raggiungere l’obiettivo in stretta collaborazione con tutti gli uffici, e in particolare con l’Area Finanziaria, che ringrazio. È un risultato oserei dire storico per il nostro comune, al quale si è arrivati dopo anni di sacrifici e impegno. Chi ha un minimo di esperienza nella pubblica amministrazione sa cosa significa e quanto è importante avere un bilancio di previsione operativo già il primo gennaio. Questo testimonia la solidità, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa e non aggiungo altro.

Per quanto riguarda il Piano delle opere pubbliche adottato, esso racconta di una Amministrazione capace di programmare con una chiara visione dello sviluppo del paese per i prossimi anni. Lavoriamo per fare di Gioiosa una cittadina sempre più proiettata nella modernità. Nel 2022 da un lato saremo chiamati a realizzare investimenti già finanziati per circa 10 milioni di euro e dall’altro a correre per progettare e partecipare a tutte le opportunità che il PNRR e gli altri canali di finanziamento messi a disposizione dagli enti sovraordinati offriranno. Gli interventi che dobbiamo realizzare vanno dall’edilizia scolastica al centro storico passando per la creazione di infrastrutture innovative in materia ambientale. Le opere meritano di essere raccontate una ad una nel dettaglio per rendere tutti i cittadini coscienti di come Gioiosa sta crescendo. Alcune lavori sono già partiti altri partiranno a breve. Ci sono quasi 3 milioni di euro per ristrutturare, anche tramite demolizione e ricostruzione, i tre plessi delle Scuole per l’Infanzia Gramsci, Limina ed Elisabetta; questo significa mettere in sicurezza e dare dignità ai luoghi più importanti per la vita dei nostri bambini. Altri investimenti sono 1,5 milioni di euro per il centro storico, 1,5 milioni di euro per far diventare l’ex carcere mandamentale “L’Officina delle Idee” un luogo straordinario e innovativo dove l’impegno per l’ambiente attraverso il recupero e il riuso dei materiali si incontra con la fantasia, la creatività, l’arte e con l’impegno culturale per lavorare sulla socialità e sull’integrazione. Abbiamo 900.000 euro per il Gallizzi, che si aggiungono agli interventi già previsti dalla Città metropolitana. Oltre 900.000 euro sono per la viabilità della zona Puccio-Palma; 600.000 euro è il finanziamento già partito per l’efficientamento energetico del Palazzo municipale; 1.450.000 di euro serviranno per la rete fognaria di Sant’Antonio e Prisdarello oltre che a modernizzare il nostro depuratore. Insomma un impegno notevole se si tiene conto che nel frattempo stiamo progettando il futuro di Gioiosa per non perdere nessuna opportunità. È un percorso intrapreso nel 2013 che continua e continuerà proprio per dare stabilità e una prospettiva di crescita certa e affidabile per Gioiosa Ionica».

Gioiosa Ionica, 31 dicembre 2021.

L’Amministrazione Comunale