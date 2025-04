Dal design audace, i colori vivaci e i volumi geometrici importanti, il brand Bulgari si è saputo distinguere dagli altri colleghi di lusso per via della sua capacità di trarre ispirazione dalla storia e dall’arte della città eterna. Fondato nel 1884 a Roma, infatti, fin da subito l’ascesa del marchio è stata evidente, ed anche la sua linea stilistica, già iconica e innovativa.

Tra motivi architettonici, mosaici e simboli antichi che si riflettono nelle sue creazioni, si respira tutta l’eredità italiana e il legame con Roma dei fondatori di Bulgari. Collezioni come Serpenti, B.zero1, Diva’s Dream e Monete, che incorpora monete romane originali ai gioielli, sono esempi di questa ricercatezza estetica dalle note inconfondibili.

Ogni gioiello firmato da Bulgari è un micromondo artistico, realizzato con tecniche di alta gioielleria artigianale che rendono superiore una qualità già eccelsa. I dettagli sono impeccabili, le finiture perfette, la lavorazione dell’oro e l’incastonatura delle pietre è eseguita con assoluta cura e maestria.

Quanto alle pietre preziose, tra l’altro, Bulgari è uno dei brand di high jewellery più noti sul campo della selezione di gemme preziose di straordinario fascino, spesso di grandi dimensioni e dai colori intensi. Se i suoi gioielli sono talmente affascinanti e ricercati, è infatti anche merito della scelta di incastonare smeraldi, zaffiri, rubini e diamanti ai pezzi più magici.

Ma la tradizionalità delle classiche pietre preziose è stata egregiamente fusa all’innovazione di introdurre materiali più moderni mai visti prima nel mondo della gioielleria di lusso (come la ceramica nella collezione B.zero1). Bulgari, infatti, ha saputo evolversi con il tempo e sperimentare design all’avanguardia sulle nuove collezioni, pur senza mai snaturare la propria identità.

Le donne e gli uomini che indossano Bulgari scelgono consapevolmente di non accogliere solamente un gioiello sul proprio corpo, ma di incarnare uno status symbol che esprime lusso e prestigio. Tutto questo rende il marchio uno dei più esclusivi e desiderati nel mondo della gioielleria.

Ecco i 5 gioielli Bulgari più ricercati, quelli considerati più esclusivi e che i veri appassionati sanno di non poter non avere nella loro collezione.

Gioielli Bulgari: i più ricercati da appassionati e collezionisti

Nel nutrito catalogo online della gioielleria ReLusso con sede a Roma, gli utenti possono avere accesso ad una vasta – e selezionata con cura – scelta di gioielli Bulgari usati e rigenerati. Realizzata in oro e argento, ogni piccola opera preziosa di Bvlgari si rende inconfondibile per stile, eleganza e innovazione.

La collezione Bvlgari-Bvlgari ha firmato la collana Bulgari con ciondolo a cuore, realizzata in oro bianco 18kt e impreziosita da un luccicante pavé di diamanti. Si tratta di una collana che non ha assolutamente intenzione di passare per discreta, ma piuttosto è una grande catalizzatrice di luce. Dunque è un gioiello che illumina il volto della donna che lo indossa e rende di assoluto lusso l’outfit a cui è abbinata, poggiandosi perfettamente sul décolleté con i suoi 46 centimetri di lunghezza.

L’anello Bulgari in oro bianco 18kt con pavé di diamanti lungo la spirale, gioiello iconico della celebre collezione B.Zero1 a 4 fasce, è un grande esempio di come la tendenza, il design e il fascino possano coesistere nella stessa creazione. Le due bande laterali con il doppio logo Bvlgari inciso fanno da cornice ad una spirale centrale, reinterpretazione del design Tubogas, la tecnica artistica divenuta uno degli emblemi del marchio.

Il prezzo di listino del nuovo supera i 14 mila euro, dunque pensare di poterlo possedere nella versione rigenerata e ad un prezzo inferiore, non può che essere motivo di grande lusinga per chiunque.

Più che un must have, l’anello Bulgari della collezione Monologo, realizzato in oro rosa e tempestato da un pavé di diamanti naturali, è un can wish. Un anello estremamente vistoso e invidiabile, al punto che, per ragioni di sicurezza, la gioielleria ReLusso non lo tiene esposto in negozio, ma lo rende visionabile ai clienti interessati dopo aver fissato un appuntamento.

Dalla collezione B.Zero1 sono nati anche splendidi bracciali, come il bracciale Bulgari che si distingue per i 3 charms in oro giallo, bianco e rosa 18kt. La sua fama lo rende uno dei gioielli più ricercati della collezione B.zero1, che tra l’altro è anche quella che ha riscosso maggior successo in casa Bulgari.

Come moltissimi altri esempi di grande fama, il disegno è semplice, ora elegante ora sportivo, ma sicuramente reso audace e luminoso dalla compresenza delle tre colorazioni d’oro.

E come potevano mancare gli orecchini Bulgari alla collezione B.Zero1? Proposti nella versione in oro bianco 18kt, gli orecchini a cerchietto sono luminosi e semplici, ricercati per il loro design bello e raffinato. Destinati a non passare mai di moda per via della loro grande adattabilità a vari stili di outfit, oltre a racchiudere tutti gli elementi che caratterizzano e rendono iconico lo stile della maison italiana, questi orecchini devono proprio alla semplicità la loro grande desiderabilità.