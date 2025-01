A che punto sono i progetti degli Ospedali e delle Case di Comunità? La questione è all’ordine del giorno della Commissione speciale di Vigilanza.

R. & P.

“Ho avviato un percorso per il monitoraggio sullo stato dell’arte dei lavori di realizzazione delle Case e degli Ospedali di Comunità nella Regione Calabria – dichiara il Presidente della Commissione speciale di Vigilanza in Consiglio regionale, Domenico Giannetta – per acquisire elementi di conoscenza puntuali e precisi, con cui intendo realizzare un dossier da mettere a disposizione del Consiglio regionale, della Giunta regionale e in particolare del Commissario straordinario per il Piano di Rientro.

Ringrazio tutti i Dirigenti Generali e i Commissari straordinari delle Asp calabresi e il Dirigente generale del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria, per avere accolto l’invito a partecipare alle audizioni. Sarà un momento di ascolto e confronto molto interessante e importante per i calabresi” – conclude Giannetta.

La seduta si terrà in aula commissioni di Palazzo Campanella mercoledì 29 Gennaio a partire dalle ore 10:30.