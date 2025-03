R. & P.

CATANZARO – 《Nessun paziente attualmente ricoverato nel reparto di lungodegenza dell’Ospedale di Oppido sarà spostato. Come avevo annunciato – dichiara il Consigliere regionale Domenico Giannetta – ecco che in meno di 48 ore, arriva la Delibera del Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria n°329 del 21/03/2025 che dà seguito all’indirizzo del Presidente Occhiuto, in accoglimento della mia proposta. Ho letto di attacchi strumentali e faziosi, personali e politici, che non meritano alcuna considerazione. L’unica risposta necessaria sono i fatti – dichiara Giannetta – E i fatti sono frutto di una straordinaria convergenza politica regionale, che guarda non solo alle burocrazie, ma anche al fabbisogno delle comunità, ed è disponibile, sensibile e aperta alla ricerca di soluzioni alternative, sempre nel rispetto delle normative di riferimento. Ho letto di tentativi imbarazzanti e frettolosi di intestarsi questi risultati. Che però, è evidente – continua Giannetta – solo grazie al Presidente Occhiuto si sarebbero potuti conseguire, per ragioni di competenza e di ruolo. Risultati, tra l’altro, raggiunti in tempi strettissimi. All’indomani della delibera della Direzione Generale dell’Asp di Reggio Calabria del 18 Marzo – spiega il Consigliere – i cittadini si erano preoccupati della decisione di trasferire i posti letto presso un altro ospedale. La preoccupazione può assolutamente rientrare, i posti della lungodegenza del nosocomio di Oppido Mamertina sono stati classificati come posti di Ospedale di Comunità e, pertanto, resteranno nell’ambito della stessa struttura sanitaria. Destinataria dei fondi PNRR per i lavori di riqualificazione della rete territoriale dei servizi sanitari. Ringrazio – conclude Giannetta – il Presidente Occhiuto e la Direzione Generale ASP per la sensibilità e la celerità con la quale la mia proposta è stata accolta e tradotta in un atto formale》.