R. & P. nota del Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale, Domenico Giannetta

《La Calabria ha tutte le potenzialità per diventare leader nel settore olivicolo del Mediterraneo: qualità, biodiversità, e un crescente interesse di giovani imprenditori a investire. Per questo, è fondamentale semplificare le regole, ridurre i tempi e sviluppare una visione strategica. Con la proposta di legge 7/XIII Legislatura, di cui sono co-firmatario, abbiamo snellito le procedure – evidenzia – mantenendo intatta la tutela del nostro straordinario patrimonio olivicolo, ma con un quadro normativo più moderno ed efficiente, che supera ostacoli burocratici ormai obsoleti》.

《La Calabria è la seconda regione italiana per produzione di olio d’oliva, con oltre il 21% della produzione nazionale, e conta su un patrimonio di 33 cultivar di eccellenza e oltre 1.100 frantoi, in gran parte concentrati nell’area di Reggio Calabria. Con la sburocratizzazione, allineata con il Piano Olivicolo Nazionale – continua Giannetta – puntiamo a espandere le superfici, recuperare gli oliveti abbandonati e razionalizzare la produzione. E sostenere la competitività delle nostre imprese con leggi adeguate a contrastare la concorrenza, anche internazionale》.

《La Regione Calabria sta costruendo una nuova economia agricola, più sostenibile e innovativa. Mai trascurando che i nostri uliveti siano un patrimonio identitario. Anzi. Con questa legge – conclude – confermiamo la nostra fiducia nel futuro dell’olivicoltura calabrese, costruendo il domani della nostra regione》.