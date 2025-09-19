R. & P.

《Vittoria Baldino, senz’arte ma di parte – come spesso viene descritta sui giornali – tele-parlamentare al secondo mandato col M5S, quindi già in tensione per trovare nuove collocazioni, proprio non resiste nel volersi mettere in evidenza con attacchi volgari e spargendo fango e falsità sui suoi avversari》. Lo dichiara l’ex consigliere regionale Domenico Giannetta (FI).

《Ieri il presidente Occhiuto ha dato ai calabresi una bella notizia: Corrado Alvaro entra nelle scuole, sarà inserito tra gli autori del ‘900 da studiare. Un fatto importante, frutto di un’interlocuzione con il Ministero – evidenzia Giannetta – ma soprattutto ottenuto grazie a un lavoro incessante di tanti giornalisti, docenti e uomini di cultura e in particolare della promotrice di un manifesto, Giusy Staropoli Calafati, che fin dal 2021, ha chiesto l’inserimento di Alvaro nelle linee guida ministeriali. Un’azione di sensibilità culturale – continua – che oggi trova il suo giusto riconoscimento. Baldino invece afferma addirittura che “grazie alla campagna elettorale condotta da Pasquale Tridico, l’ex presidente Occhiuto si è accorto di Corrado Alvaro e di San Luca, scoprendo la cultura oltre alle clientele”. Non c’è molto da replicare ad un attacco così puerile, piuttosto, molto sommessamente, viene naturale chiedersi: dove fosse Baldino durante i governi Conte e Pd? Perché non hanno mai fatto loro questa cosa negli anni di governi nazionali e alla regione? Ma soprattutto – conclude Giannetta: cosa ha fatto Baldino per la Calabria oltre ad attaccare e farsi selfie nelle sue sporadiche incursioni nella nostra regione?》.