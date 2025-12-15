di Maestro Giuseppe Cavallo

Il presidente del settore judo calabrese FIJLKAM (federazione italiana judo lotta karate e arti marziali), dr. Giuseppe Gallelli ha reso noto con orgoglio e compiacimento che il Maestro reggino Gianfranco Pizzimenti, eccellente arbitro di judo è stato premiato come miglior Arbitro italiano. Il maestro Pizzimenti, quindi, per la gioia dell’ intera Calabria, ha ottenuto un ambito, prestigioso e meritato riconoscimento per le proprie elevatissime doti professionali, tecniche e morali. A lui i complimenti del presidente Gallelli e dell’ intero comitato regionale Fijlkam, presieduto dal Maestro Enzo Migliarese.