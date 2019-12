GIACOMO CRINO’ (CDL) “I motivi della mia corsa al consiglio regionale”

R. & P.

Con grande soddisfazione ed altrettanto senso di responsabilità annuncio di aver accettato la candidatura alle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della Calabria del prossimo 26 gennaio. La coalizione di centro-destra che si è compattata attorno alla autorevole e prestigiosa figura del candidato governatore, on.le Jole Santelli, saprà affrontare al meglio la campagna elettorale ed ottenere il risultato della vittoria. Innumerevoli sono, purtroppo , i problemi irrisolti ereditati dall’amministrazione Oliverio e solo la nostra coalizione possiede le competenze, la passione e lo spirito di abnegazione necessari per risolvere le sfide che abbiamo difronte. Per ciò che mi riguarda, profondero’ il massimo impegno, estremamente fiducioso sul risultato della coalizione e mio personale.

Giacomo Crino’