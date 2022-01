GERACE Valorizzazione del centro storico, l’opposizione chiede un consiglio aperto

R. & P.

Premesso che consultando casualmente il sito ufficiale della Soprintendenza di RC-VV nella

Homepage sulle NEWS, i sottoscritti hanno notato l’avviso relativo alla “Pubblicazione

Proposte di integrazione dei contenuti delle dichiarazioni di notevole interesse

pubblico (16/12/2021)” e all’interno l’avviso relativo al Decreto Ministeriale Gerace che

recita testualmente “…la proposta rimarrà pubblicata per novanta giorni all’albo

pretorio e depositata, a disposizione del pubblico, presso gli uffici del Comune di

Gerace…”.

Verificato che sull’albo pretorio online non risulta alcuna traccia di tale pubblicazione né di

avviso di deposito presso gli uffici del Comune.

Tutto ciò premesso e verificato, si chiede a codesta Amministrazione di voler dare

chiarimenti su tale pubblicazione visto che da giorno 15/12/2021 decorrono i termini per

la presentazione delle osservazioni di tutti i soggetti interessati.

Con la presente SI CHIEDE nel più breve tempo possibile un Consiglio Comunale Aperto

al fine di permettere un processo di Valorizzazione del Centro storico di Gerace che passi

attraverso il contributo che può venire dai tecnici operanti nel territorio e soprattutto dai

cittadini geracesi, attraverso un confronto aperto dove si possono ricevere spunti e

sollecitazioni per la vestizione del vincolo che la Soprintendenza di RC-VV sta per effettuare.

Questo processo partecipativo avrà il “compito” di dare un ruolo di rilievo a chi abita la Città di Gerace, in modo da costruire dei “Ponti” tra istituzioni, professionisti, e cittadini e favorire

quindi:

 L’identificazione dei problemi esistenti nel centro storico;

 La definizione degli obbiettivi e dei risultati da raggiungere;

 L’organizzazione delle attività e le proposte da intraprendere;

La richiesta di un Consiglio Comunale Aperto inoltre potrà innescare e sviluppare:

 Un senso di appartenenza della città;

 La proposizione e le modifiche ritenute necessarie nella vestizione del vincolo e nelle

prescrizioni d’uso;

 Portare all’assunzione di responsabilità la comunità geracese residente.

Certi di un sicuro accoglimento porgiamo distinti saluti.

Gerace 27.01.2022 il Gruppo consigliare

GeracE’ NOI