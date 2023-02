Gerace, ultimati i lavori di riqualificazione Cimitero

R. & P.

GERACE – L’Amministrazione Comunale della Città di Gerace, guidata dal Sindaco Giuseppe Pezzimenti, rendo noto che sono stati ultimati i lavori di messa in sicurezza del cimitero con la ricostruzione di un muro al fine di garantire le cappelle sovrastanti, nonché per dare decoro alla parte monumentale. Oltre al muro si è proceduto anche ad eseguire un sistema di convogliamento delle acque meteoriche, mediante la creazione di una canaletta con griglia in acciaio, che si estende su tutto il perimetro del muro, quindi si è messa in sicurezza una scala mediante la realizzazione di una ringhiera metallica, ed infine si è proceduto alla realizzazione della pavimentazione in testa al muro.

«Siamo soddisfatti per aver portato a compimento l’importante opera in meno di un anno dall’approvazione del progetto definitivo-esecutivo, realizzato dal nostro Ufficio Tecnico, diretto dall’ing. Domenico Romeo», ha dichiarato il Vice Sindaco Rudi Lizzi che ha proseguito: «La costruzione del muro del cimitero e la messa in sicurezza dell’area interessata era un obiettivo importante per la nostra amministrazione. Nell’ultimo periodo si è proceduto alla creazione di nuovi posti e altri sono in arrivo. Il cimitero è un bene di tutta la collettività, è la memoria storica del nostro passato e non possiamo tralasciarlo e, per questo motivo, abbiamo affidato l’incarico per la riqualificazione della Chiesa e di parte del cimitero».

«Il cimitero, ad iniziare da quello monumentale, è l’essenza del bene civico e come amministratori ci siamo adoperati a migliorare le condizioni con interventi che hanno portato, come in questa circostanza, a renderlo più sicuro» ha dichiarato l’Assessore Salvatore Galluzzo, che ha aggiunto: «Stiamo programmando delle importanti iniziative progettuali per il prossimo futuro».