Gerace si “tinge” di rosa per sostenere la campagna contro il tumore al seno

GERACE – L’Amministrazione Comunale della Città di Gerace, guidata dal Sindaco Giuseppe Pezzimenti, sostiene le iniziative solidali dell’“Ottobre in rosa”, la campagna nazionale di sensibilizzazione alla prevenzione nella lotta contro il tumore al seno.

Anche Gerace si mobilita per favorire le iniziative legate alla prevenzione come ha già in precedenza fatto con il sostenere il progetto della Sezione della Locride dell’Associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro: “Dai un volto ad un sogno – Sosteniamo la rifunzionalizzazione dell’Oncologia di Locri”.

«Ribadiamo il sostegno dell’amministrazione comunale di Gerace in favore delle iniziative di prevenzione – ha sottolineato il Vice Sindaco Rudi Lizzi – perché crediamo nell’importanza che assume la profilassi in un contesto sociale che proviene da un momento drammatico quale è stata la pandemia che ha portato tante sofferenze. Ecco quindi la necessità di proteggere e salvaguardare non solo i soggetti ritenuti a rischio ma tutte la comunità attraverso forme di sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini». «Siamo vicini all’Associazione “Angela Serra” – ha concluso il Vice Sindaco Lizzi – che per domenica 16 ottobre ha organizzato una giornata di eventi finalizzati alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi per la riqualificazione del reparto di oncologia dell’ospedale di Locri. Sarà sicuramente una giornata di grande partecipazione e anche la Città di Gerace, anche grazie alla fattiva sinergia con Sara Glioti, volontaria dell’associazione Angella Serra, intende dare un contributo fattivo alla campagna di sensibilizzazione illuminando di rosa alcuni dei monumenti più importanti e conosciuti dalla città come il Castello Normanno».