GERACE Sabato un convegno sulla dieta mediterranea

R. & P.

Palazzo Sant’Anna è pronto per accogliere un Convegno Nazionale dell’Associazione Nazionale dei Direttori d’Albergo (A.D.A.), manifestazione che non si svolgeva in Calabria da oltre dieci anni e vedrà presente a Gerace, numerosi Direttori d’Albergo da tutta Italia.

Il convegno, si terrà sabato 27 p.v. alle ore 10 presso la struttura “storica” dell’ex Convento delle suore di clausura del 1344, recentemente ristrutturato e adibito ad Albergo, Ristorante, Centro Congressi, Sala Ricevimenti, dominante il suggestivo paesaggio della Riviera dei Gelsomini e oltre 105 km di Costa Jonica Calabrese.

Il tema riguarderà la “Dieta Mediterranea”, con l’intervento di numerosi relatori e studiosi del settore, facenti parte di seminari e formazione organizzati annualmente per i Manager dell’accoglienza e della ricettività alberghiera.

Tra i partecipanti, molti Dirigenti Nazionali: Alessandro d’Andrea, Bartolomeo D’Amico e Demetrio Metallo (Vicepresidenti). Giannangelo Pergi (Presidente del Centro Studi). Francesco Maria Gentile (Presidente ADA Calabria) ed il Vicepresidente Maurizio Reale.

All’arrivo a Palazzo Sant’Anna, gli ospiti saranno accolti dai Soci e dal Direttore Ettore Multari, i quali faranno gli “onori di casa”. Ad inizio lavori, vi sarà il saluto del Sindaco di Gerace: Dott. Giuseppe Pezzimenti

A termine Convegno, seguiranno la degustazione di prodotti “tipici locali”, adeguati alla cucina Mediterranea ed a conclusione una visita alle bellezze architettoniche, monumentali e paesaggistiche della città.