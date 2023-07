R. & P.

L’Associazione Commercianti “Jerax” aderente a Confcommercio Reggio Calabria, annuncia i preparativi per la nuova edizione de “l Borgo Incantato: l’arte di strada nei vicoli”che si terrà i prossimi 25-26-27 e 28 luglio 2023 nel “Monumentale Borgo Storico Nazionale” di Gerace (considerato uno dei più belli d’Italia e del mondo).

Il “Borgo Incantato” è una delle manifestazioni più sentite dalla popolazione, si ripropone come rassegna internazionale di arte di strada in Calabria vantando una partecipazione attiva non solo del territorio ma anche da parte dei turisti e curiosi dell’ultimo momento.

L’evento viene animato da artisti provenienti da tutto il mondo e funamboli, band itineranti, maghi e prestigiatori che intratterranno il grande pubblico disseminato all’interno del Borgo di Gerace.

Proprio in questa occasione, le cantine apriranno e verranno allestiti dei momenti di degustazione di vini e prodotti tipici locali.

Sembra confermato il tradizionale percorso che come nelle precedenti edizioni penetrerà all’interno del “borgo antico” e consentirà ai graditi ospiti di poter osservare i meravigliosi “palazzi storici”, la caratteristiche abitazioni geracesi ed altri panorami mozzafiato.

Le magiche atmosfere fatte di allegria e suggestioni visive concentrate in un appuntamento unico nel suo genere.

Un evento, quello de “Il Borgo Incantato di Gerace”, tra i più attesi dell’estate locridea.

Per migliorare l’arrivo e l’accoglienza dei visitatori, durante le tre serate, saranno attivi dei pullman navetta che permetteranno al pubblico di raggiungere comodamente il centro storico lasciando le proprie auto nei parcheggi comunali.

