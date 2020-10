GERACE Rinviato al 24 ottobre l’evento “The norman dream”

R. & P.

Si comunica che l’evento The Norman Dream/ Il sogno normanno in programma per il 17 Ottobre C.A viene rimandato per il recente grave lutto che ha colpito la Regione Calabria al prossimo 24 Ottobre secondo il seguente programma:





Sabato 24 Ottobre 2020

Ore 10.30 – Partenza da Piazza della Repubblica

Storytelling per le vie del Borgo storico guidati dal personaggio di Ruggero il Normanno



Ore 12.00 – Chiesa Monumentale di San Francesco

Presentazione del Borgo di Gerace e del progetto “Smart Heritage”

Conferenza stampa di presentazione del​ video-storytelling “The Norman dream/Il sogno normanno”

Relazione sulla valorizzazione del patrimonio culturale di epoca normanna a Gerace.

L’iniziativa rientra in un progetto di cooperazione europea interregionale, supportato dal programma europeo Interreg Adrion, denominato “Smart Heritage”, che si concluderà con la creazione di un itinerario culturale da candidare per il riconoscimento tra gli itinerari culturali del Consiglio d’Europa.