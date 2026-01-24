REPORTAGE di Enzo Lacopo © 2026

GERACE – Giorno memorabile per la Città dello Sparviero, la riapertura al culto della Basilica Concattredrale M. S. Assunta.

Numerosissime le autorità istituzionali civili e militari presenti all’evento.

La solenne liturgia eucaristica è stata presieduta dal Nunzio apostolico in Italia e nella repubblica di San Marino S.E. Mons. Petar Rajic.

Il Reportage realizzato dal nostro Enzo Lacopo con i momenti salienti e gli interventi di S.E. Mons. Francesco Oliva, S.E. Mons. Petar Rajic, Dott. Giuseppe Mantella, Direttore Uffico Tecnico e Beni Culturali diocesani e Rudi Lizzi, Sindaco di Gerace.

IMMAGINI

VIDEO