GERACE Resoconto consiglio comunale odierno

Nella seduta del 19 dicembre 2019, il Consiglio Comunale della Città di Gerace ha approvato i verbali seduta precedente con 7 voti a favore e 3 astenuti. È seguita la discussione sulla ricognizione periodica delle partecipate pubbliche ex art. 20 decreto legislativo n. 175 del 19.8.2016 come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 16.6.2017. In questo caso il sindaco Giuseppe Pezzimenti ha evidenziato che l’unica partecipata è la società di servizi Asmenet. È seguita l’approvazione del punto all’ordine del giorno con 8 voti favorevoli e l’astensione di due consiglieri di minoranza.

Successivamente il sindaco ha illustrato alla pubblica assise il Regolamento Comunale per la concessione di dilazioni e rateizzazioni dei tributi e delle altre entrate comunali: «Si tratta di un regolamento teso ad andare incontro ai cittadini di Gerace che si trovano in difficoltà nel pagare i tributi – ha sottolineato il dottore Pezzimenti – per questo motivo abbiamo stabilito una tabella che fissa in maniera uniforme le modalità di rateizzazione proporzionale ai tributi da versare».

Il Comune ha stabilito che i cittadini potranno usufruire delle dilazioni dopo aver presentato una domanda con la quale, tra l’altro, viene documentata la reale situazione economico-finanziaria del contribuente.

Le tabelle prevedono che fino ad un massimo di 600 euro di debito si possano chiedere un massimo di 4 rate mensili. Fino a 3 mila euro un massimo di 10 rate mensili, fino a 5 mila euro un massimo di 18 rate mensili ed infine, superando i 5 mila euro, è prevista un tetto massimo di 20 rate mensili.

L’ordine del giorno relativo al regolamento è stato approvato con 8 voti a favore e 2 astensioni.

Infine, si è discusso sulla modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria con l’illustrazione da parte dell’assessore Carmelo Femia, di alcune modifiche per rendere ancor più efficiente ed equo il regolamento che prevede, in sintesi, l’uniformità dell’aspetto estetico del cimitero, il divieto di commercio all’interno, una concessione trentennale dei loculi. Anche questo punto dell’ordine del giorno è stato approvato anche in questa circostanza, con 8 voti a favore e 2 astensioni.

Prima di concludere la seduta il sindaco ha invitato tutti i consiglieri comunali, i cittadini di Gerace, all’inaugurazione degli impianti sportivi di Gerace siti in Via Largo Piana che si terrà sabato 21 dicembre alle ore 10.00. Alla manifestazione è prevista la presenza delle autorità civili, Militari e religiose, nonché delle associazioni sportive e di tutte le scolaresche di ogni ordine e grado. Il progetto di “Riqualificazione Impianti Sportivi in Località Largo Piana” rientra nel PIANO AZIONE GIOVANI Sport e Legalità, è stato ammesso al finanziamento nel gennaio del 2012 nell’ambito dell’allora Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo” Obiettivo Convergenza 2007 – 2013, Obiettivo Operativo 2.8, Progetto Quadro “Progetto Locride”, del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Segreteria del Dipartimento Ufficio IV.

Gerace 19.12.2019

Ufficio Stampa