GERACE Prorogate fino al 3 maggio misure anticontagio Covid-19

R. & P.

Nuova ordinanza del sindaco della Città di Gerace, Giuseppe Pezzimenti, finalizzata a contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19 a tutela della salute di tutta la Comunità.

In conformità alle direttive nazionali e regionali, il sindaco Pezzimenti ha disposto la chiusura e conseguente divieto di accesso a tutti i parchi, giardini pubblici, le aree verdi e le aree gioco presenti sul territorio comunale, fino tutto il 3 maggio 2020.



La chiusura ai visitatori del cimitero cittadino, disposta con ordinanza sindacale 09/2020, è prorogata fino a tutto il 3 maggio; sono consentite le attività e presenze relative esclusivamente alle sepolture.



E’ consentita l’apertura delle seguenti attività commerciali: supermercati, discount di alimentari, commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, commercio al dettaglio di riviste e giornali, farmacie e parafarmaci, commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, commercio al dettaglio di libri, commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati, coltivazione agricole e produzione di prodotti animali, silvicoltura ed utilizzo aree forestali, commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici e ogni altra attività prevista nei suddetti allegati.

Il divieto della pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale; per necessità di salute, debitamente certificate, è consentita attività motoria (passeggiata) solo in forma individuale ed in prossimità della propria abitazione.



E’ consentito recarsi a fare la spesa esclusivamente in forma individuale.



E’ consentito portare fuori il cane solo per la gestione delle necessarie esigenze fisiologiche, solamente in prossimità della propria abitazione e per i controlli veterinari.



La “chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali – attualmente autorizzati dalle disposizioni nazionali e regionali, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole”, prevista dall’ordinanza regionale n. 12/2020 e prorogata con Ordinanza Regionale n. 25 del 3 aprile 2020, è estesa anche a sabato 25 aprile 2020 e venerdì 1 maggio 2020.



Alle attività di ristorazione e di vendita al dettaglio di fiori e piante, è consentita la consegna a domicilio esclusivamente sul territorio comunale anche nei giorni festivi, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per le attività di confezionamento che di trasporto; non è consentita la consegna a domicilio da parte di attività la cui sede operativa si trova al di fuori del territorio comunale.



Tutte le attività commerciali autorizzate alla vendita, devono rispettare le prescrizioni indicate nell’allegato 5 “Misure per gli esercizi commerciali” del DPCM del 11 Aprile 2020.



La chiusura al pubblico degli uffici comunali, ad eccezione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

Tutti i servizi comunali vengono erogati preferibilmente per via telematica o su appuntamento per i casi urgenti.



Il sindaco Giuseppe Pezzimenti sottolinea: «Si è reso necessario adottare questi provvedimenti per contenere l’emergenza Coronavirus e in ottemperanza alle disposizioni governative ricordiamo l’importanza di rimanere a casa (#iorestoacasa) e continuare a seguire le direttive che sono imposte al fine di tutelare la salute di tutti».



In conclusione, il sindaco Giuseppe Pezzimenti rivolge un saluto e un ringraziamento a tutte le Forze dell’Ordine presenti sul territorio, in particolare ai Carabinieri, ai Carabinieri Forestali, agli agenti della Polizia Municipale, ai dipendenti comunali e a tutti i coloro che in questi momento di emergenza stanno proseguendo con dedizione e professionalità il loro impegno al servizio della Comunità.

#iorestoacasa