GERACE Prorogata al 30 settembre scadenza per richiesta di assegnazione loculi cimiteriali

R. & P.

L’Amministrazione Comunale della Città di Gerace ha prorogato la scadenza per la richiesta di assegnazione di loculi cimiteriale al 30 settembre 2020.

Il bando relativo alla concessione, firmato dal sindaco della Città di Gerace, Giuseppe Pezzimenti e dal responsabile del servizio, geometra Domenico Romeo, prevede che i richiedenti possono inoltrare un’unica istanza di concessione con la richiesta di massimo sei loculi.

E’ ammessa una sola richiesta per nucleo famigliare. Rimane inteso inoltre che chi risultasse già titolare di concessioni, dovrà indicarlo nell’istanza mediante l’apposito modulo e potrà ottenere un’ulteriore concessione con le limitazioni di cui al bando. Entro il termine di presentazione delle istanze di concessione, il richiedente avrà comunque la facoltà di rettificare la domanda presentata integrando il numero di loculi richiesti con le limitazioni di cui al presente avviso; la richiesta di integrazione avrà valore solo se presentata prima della scadenza del presente bando. In caso di richiesta di integrazione dell’istanza, ai fini della graduatoria sarà considerata la data di presentazione della richiesta di integrazione. Per stabilire l’ordine progressivo dei loculi disponibili, il responsabile del Servizio provvederà ad assegnare ai blocchi di loculi una codifica letterale progressiva e per ogni blocco una codifica numerica ai loculi del blocco. Le assegnazioni, pertanto, saranno effettuate a partire dal blocco contraddistinto dalla prima lettera assegnata (per esempio A, B, C ecc.) e dal loculo contraddistinto dal numero più basso (1, 2, 3 ecc.), osservando come criterio di priorità la data ed il numero di protocollo di presentazione della richiesta di concessione. Con tale criterio si formerà e verrà approvata la graduatoria di assegnazione.

Si precisa tuttavia che le modalità di assegnazione sopra descritte, ovvero l’assegnazione in ordine cronologico di presentazione delle richieste, rappresentano un’indicazione di ordine generale e pertanto non perentoria. L’assegnazione, infatti, potrà essere effettuata ad insindacabile giudizio dell’Ente, per il tramite del responsabile del Servizio, in deroga al principio generale di concessione in ordine cronologico sopra esposto, anche e soprattutto qualora un criterio di assegnazione risultasse più consono e funzionale alla corretta occupazione degli spazi disponibili.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande gli interessati dovranno far pervenire apposita richiesta al Comune di Gerace mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante consegna diretta al protocollo, oppure tramite PEC all’indirizzo comunedigerace@postecert.it.

La domanda dovrà essere redatta esclusivamente sui modelli già predisposti e disponibili, unitamente al bando, presso l’Ufficio Tecnico Comunale e sul sito dell’Ente all’indirizzo https://www.comune.gerace.rc.it.

La domanda potrà essere presentata a far data dalla pubblicazione del presente bando di assegnazione e saranno considerate valide tutte le richieste pervenute entro le ore 12:00 del 30 settembre 2020.

Per le domande inviate con il servizio postale di Stato o altro operatore del settore, farà fede il timbro dell’ufficio protocollo e pertanto non saranno considerate valide tutte le domande pervenute dopo la data di scadenza, indipendentemente dalle cause del ritardo. Eventuali domande pervenute prima della data di inizio della pubblicazione del presente bando di assegnazione, saranno ritenute non valide.

Il costo di concessione di ciascun loculo è pari ad € 1.300,00 per come stabilito con Delibera di Giunta Comunale del gennaio scorso. Il prezzo di cui sopra si riferisce a loculi dati in concessione con la rifinitura in marmo.

Al costo di concessione dovranno essere aggiunti gli eventuali oneri relativi alle spese contrattuali di stipula ed eventuale registrazione dell’atto di concessione.

Le modalità di pagamento previste sono le seguenti:

30 % dell’importo complessivo, da versare alla presentazione della richiesta a titolo di deposito cauzionale in fruttifero tramite bollettino di c/c postale. 50 % dell’importo complessivo, da versare entro 30 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo con le stesse modalità di cui al punto precedente e con la seguente causale “seconda rata per la concessione di loculi cimiteriali”; 20 % dell’importo complessivo entro trenta giorni dalla data di notifica dell’assegnazione definitiva, con le stesse modalità di versamento di cui ai punti precedenti e con la seguente causale “saldo per la concessione di loculi cimiteriali”.

Da rilevare che l’attestazione del versamento di anticipazione dovrà essere allegata alla richiesta di assegnazione. In caso di rinuncia, per avere diritto al rimborso dell’anticipazione versata, il richiedente dovrà inoltrare regolare istanza improrogabilmente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Le domande fuori graduatoria verranno prese in considerazione per eventuali successive assegnazioni da effettuarsi nei casi di rinuncia, decadenza, revoca o nuova disponibilità. Gli interessati al bando potranno chiedere informazioni e chiarimenti negli orari di ufficio presso l’Ufficio Tecnico Comunale.

Gerace 05.06.2020

Ufficio Stampa