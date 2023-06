di Redazione

GERACE – «Il nostro compito di amministratori è quello di proseguire il percorso già tracciato dal nostro compianto sindaco, dott. Giuseppe Pezzimenti e lo faremo con l’amore di sempre verso Gerace e i Geracesi. Lo faremo rimanendo uniti, dando prova di voler continuare un percorso di rinnovamento democratico, con al centro i bisogni dei nostri concittadini, e portando avanti il progetto di fare di Gerace una città simbolo di cultura, turismo e ospitalità».

È quanto ha dichiarato il dott. Salvatore Galluzzo, che ricopre la carica di sindaco facente funzioni di Gerace, a seguito della prematura e dolorosa dipartita del dott. Giuseppe Pezzimenti.

Gli organi amministrativi rimangono in carica fino alle prime elezioni utili, per come previsto dalla normativa vigente, di conseguenza il sindaco f.f. ha proceduto a completare la Giunta Municipale della quale fanno parte anche Antonio Multari e Francesco Rodi: «Si è proceduto sia alla nomina che all’assegnazione delle deleghe – ha affermato il sindaco f.f. Galluzzo – che nello specifico vedono l’assegnazione all’assessore Antonio Multari delle deleghe ai Lavori Pubblici, alla Forestazione e allo Sviluppo delle Contrade; all’assessore Francesco Rodi, le deleghe all’Ambiente, Dissesto idrogeologico, Agricoltura, Commercio e Artigianato. Inoltre si è inteso assegnare ai consiglieri di maggioranza i seguenti incarichi: al capogruppo Michele Orlando, quello ai Rapporti con Enti e Istituzioni; al consigliere Giuseppe Cusato, alle Risorse Idriche e alla Protezione Civile; al consigliere Giuseppe Lacopo, quello al Personale esterno, alla Manutenzione e ai Rapporti con i cittadini. Lavoreremo tutti insieme, compresi gli altri consiglieri che fanno parte del Gruppo di Maggioranza e tutti i consiglieri che hanno a cuore Gerace e i Geracesi, per raggiungere gli obiettivi di crescita della città e al servizio dei cittadini».

«Tocca noi proseguire il lavoro iniziato negli anni e portato avanti con impegno e tenacia da una squadra che – ha aggiunto il sindaco f.f. – ha contribuito fattivamente indipendentemente dalle cariche detenute, come ho già avuto modo di sottolineare di recente, ricordando che tutti noi abbiamo avuto a cuore gli interessi della comunità, accogliendo le istanze provenienti da tutte le contrade cittadine».

«Il dott. Giuseppe Pezzimenti – ha concluso Galluzzo – ci ha fatto comprendere che i sogni si realizzano solamente credendo in quello che fai, ed è nostro compito quello di continuare a sognare una Gerace sempre più bella, grande e illustre. Interpretando l’Amministrazione della cosa pubblica non solo progettando e realizzando le grandi opere e le grandi riforme, ma rivolgendo la massima attenzione ai più deboli».