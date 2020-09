GERACE Lettera del sindaco agli studenti, al corpo docente e al dirigente scolastico

R. & P.

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, che per gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Cinque Martiri di Gerace” è iniziato questa mattina, il sindaco Giuseppe Pezzimenti ha inviato una lettera a tutti gli studenti, al corpo docente, in primo luogo al dirigente scolastico Francesco Sacco, agli operatori scolastici augurando buon lavoro.

Di seguito il testo della lettera del sindaco della Città di Gerace Giuseppe Pezzimenti:

«Cari bambine e bambini, ragazze e ragazzi, ricomincia un anno scolastico per tutti voi, per le vostre famiglie, per i vostri insegnanti, per il personale scolastico.

Gerace si è preparata per ripartire.

È un anno scolastico, il 2020/2021, diverso da quelli precedenti per via di quanto è avvenuto nei mesi scorsi. Insieme abbiamo superato quei mesi di chiusura delle scuole ed oggi si riparte per continuare quel percorso educativo e formativo che serve per trasmettere i valori fondamentali di rispetto, di solidarietà e di condivisione che sono le basi per la crescita della società civile.

In questi ultimi mesi, che sono trascorsi nell’incertezza, voi studenti siete stati davvero fantastici per come avete affrontato il nuovo modo di studiare e di interagire con i vostri insegnanti. È stato un passaggio storico che rimarrà nei vostri ricordi e che segnerà il domani di ognuno di voi.

Ricominciamo in maniera differente con regole nuove ma che cono importanti da seguire per tutti: l’igiene costante delle mani, indossare le mascherine, mantenere la distanza. Tutto questo è facile da mettere in pratica perché proprio voi studenti siete stati davvero bravi a capire come fare per stare distanti ma uniti, siete stati un esempio per gli adulti con le vostre speranze.

A scuola troverete un ambiente adeguato e protetto.

Il dirigente, i vostri insegnanti, il personale scolastico hanno lavorato tutta l’estate per creare un contesto sicuro.

Gli uffici comunali hanno dato una mano, con dei lavori nelle strutture, per gli accessi ed i percorsi e per l’acquisto di nuovi arredi e attrezzature, che sono arrivati o sono in fase di arrivo.

Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato senza sosta in queste settimane affinché questo fosse possibile: il dirigente scolastico dott. Francesco Sacco, la collaboratrice del dirigente scolastico, l’insegnante Debora Lizzi, gli insegnanti, il personale scolastico, il personale dell’Amministrazione Comunale, tutti coloro che hanno partecipato a rendere fruibile la scuola con uno sforzo organizzativo nuovo, che si è realizzato grazie ad una straordinaria esperienza collaborativa.

Io personalmente con tutta la mia Amministrazione continueremo a lavorare per superare questi momenti di criticità e rendere sempre più efficiente e moderna la scuola, perché la scuola è un punto di riferimento per le famiglie e per la comunità.

Cari studenti il primo giorno di scuola, il nuovo inizio per tanti di voi, lo ricorderete per sempre, per questo vi auguro di viverlo intensamente con fiducia nel domani. Siete voi il nostro presente ma soprattutto il futuro di Gerace.

Un augurio sincero a tutti di buon lavoro e di buon anno scolastico».

Gerace 28.09.2020

Ufficio Stampa