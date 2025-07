REPORTAGE ESCLUSIVO di Enzo Lacopo © 2025

GERACE – Giornata memorabile per la Città di Gerace con la Festa in onore della Madonna del Carmelo. La partecipatissima cerimonia religiosa curata dall’omonima Confraternita. La processione partita alle ore 18 lungo un percorso per le vie del Borgo Maggiore e del Borgo e al ritorno, prima del rientro della sacra imagine, lo spettacolo pirotecnico.

Le nostre imagini e il video realizzato dal reporter Enzo Lacopo.

VIDEO