GERACE La Chiesa Cristiana Evangelica dona mascherine anti CoVid

La solidarietà non va in vacanza nella città di Gerace dove l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Pezzimenti prosegue negli interventi di supporto ai Cittadini nel contesto dell’emergenza epidemiologica dovuta al COvid-19. Su questo percorso solidale nei giorni scorsi si è registrata la donazione di mascherine da parte della Chiesa Cristiana Evangelica di Franceschella con il Pastore Nicola Russo.

«Il desiderio della Chiesa Cristiana Evangelica di Franceschella – sottolinea il Pastore – è dare testimonianza della presenza di Dio anche in un tempo difficile come quello che stiamo vivendo. La chiesa è da anni presente sul territorio geracese e desidera che tutti i cittadini possano conoscere l’amore di Dio che va al di là di ogni distanziamento sociale, che raggiunge nella solitudine e conosce al di là della maschera».

Il Pastore Nicol Russo ha aggiunto: «Di fronte a questa situazione di grave criticità sanitaria tutti dovrebbero essere in grado di adottare le misure di protezione più adeguate. Viviamo nello stesso contesto, l’uno accanto all’altro, e oggi, qualunque cosa accada, è strettamente legata alla comunità, interessa ognuno di noi».

Il Sindaco Giuseppe Pezzimenti ha subito accolto positivamente la volontà di donare le mascherine proveniente dalla Comunità di Franceschella, che avviene in un momento di criticità sanitaria nella quale tutti dovrebbero essere in grado di adottare le misure di protezione più adeguate. Il Sindaco Pezzimenti ha sottolineato: «Ringrazio il Pastore Nicola Russo per il gesto solidale che dimostra l’importanza dello spirito solidale che anima la Comunità della Chiesa Cristiana Evangelica di Franceschella, una realtà religiosa che è sempre attenta ai bisogni collettivi e rappresenta un punto di riferimento sociale che opera in un contesto di multiculturalità religiosa che convive nella nostra Città».

«Ringrazio anche il consigliere comunale Ernesto Multari – ha aggiunto il Sindaco – che ha fatto da tramite per la consegna materiale delle mascherine che sono state donate per i cittadini geracesi».

«È con i piccoli gesti quotidiani di vicinanza concreta che possiamo costruire un futuro migliore – ha concluso il primo cittadino – e la Comunità di Gerace ancora una volta, in questo caso attraverso la Chiesa Cristiana Evangelica di Franceschella, dimostra di conoscere e praticare lo spirito di condivisione solidale che è fondamentale per poter superare insieme questo periodo di particolare difficoltà che tutti stiamo attraversando».

Gerace 28.07.2020 Ufficio Stampa