Gerace, l’A.C.T.S.T ringrazia la Città Metropolitana per interventi viabilità

L’Associazione Cultura e Tradizione per lo Sviluppo del Territorio (A.C.T.S.T.), con sede in Gerace, operante da diversi anni con l’organizzazione, tra l’altro, di eventi culturali e di promozione del territorio, intende dare merito e ringraziare la Città Metropolitana di Reggio Calabria guidata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, per il tempestivo intervento di pulitura della Strada P.le n. 1 nel tratto della zona montana di Gerace, a confine con il Comune di Canolo e poi a seguire fino a Gerace.

Già nel 2019 l’A.C.T.S.T. presieduta da Gianluca Canfora, dopo la vana attesa d’intervento, ha mobilitato i cittadini che con decespugliatori ed ogni altra attrezzatura necessaria, hanno provveduto alla pulitura degli argini della Strada Prov.le 1, zona montana di Gerace, in tutto il tratto in cui ci sono abitazioni da c.da Passo Zita a c.da Iapica; l’iniziativa si svolse in sinergia con la Stazione Carabinieri di Gerace e previa interlocuzione con i tecnici della Città Metropolitana di Reggio Calabria che ha la competenza sulla strada.

Detto tratto di strada, che ricade nei comuni di Gerace e Canolo, è abbastanza trafficato essendo unica via di comunicazione per le popolate contrade attraversate (Passo Zita, Zomino, Ziia, Monaci, Mondarola), ed è utilizzato anche da tanti motociclisti e ciclisti; inoltre è un tratto di una delle strade principali di accesso al Parco Nazionale d’Aspromonte. Il pericolo diventa incombente, in particolare in alcuni punti, nel caso di incontro tra vetture o altri mezzi, con aggravio del pericolo nel facile caso di concomitante passaggio di motociclisti o ciclisti che per evitare le sterpaglie occupano la parte centrale della carreggiata.

Quest’anno, a fine agosto, visto lo stato di abbandono e di pericolo per la sicurezza della circolazione, su iniziativa del Presidente Gianluca Canfora e di alcuni soci era già stata organizzata una iniziativa simile a quella del 2019, ma grazie all’interlocuzione ed alla collaborazione del Comandante della Stazione Carabinieri di Gerace e del Responsabile di zona della viabilità per la Città Metropolitana, vi è stato il tempestivo intervento di pulitura richiesto per le vie brevi, evitando così l’intervento dei cittadini.

Al fine di mettere in sicurezza la S.P.le 1, scongiurare ogni possibile accadimento e prevenire dissesti dovuti alla mancata regimentazione delle acque piovane, sarà necessaria in futuro l’ordinaria e continua manutenzione con la pulitura e svuotamento delle cunette dai detriti che inevitabilmente si riaccumuleranno.

Gianluca Canfora e i soci dell’A.C.T.S.T. auspicano che nei prossimi anni non sia più necessario l’intervento dei cittadini ma di chi ne ha la competenza e che la pulitura e manutenzione della Strada Prov.le 1 sia effettuata con regolarità ed ogni qual volta si renda necessaria.

Gerace, 11/09/2021 A.C.T.S.T.