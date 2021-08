Gerace, l’8 Agosto si inaugura la mostra dedicata allo scultore Giuseppe Correale

di Antonella Scabellone

GERACE- Dall’8 al 26 Agosto la città di Gerace ospiterà una mostra dedicata allo scultore Giuseppe Correale. Un evento atteso da tempo, che finalmente si realizza, per rendere omaggio al compianto artista sidernese scomparso 9 anni fa.

A comunicarlo è l’Associazione intitolata allo scultore, attraverso il suo presidente, l’architetto Valeria Correale, che informa che l’ evento verrà ospitato nel Museo Diocesano e sarà inaugurato giorno 8 agosto alle 18.30.

La mostra dal titolo “Giuseppe Correale, tra arte sacra e figurativa”, rientra in un progetto cofinanziato dalla Regione Calabria per la valorizzazione del sistema dei Beni Culturali e per la qualificazione ed il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria annualità 2019 – PAC 2014-2020.

Saranno esposte circa 25 opere del Maestro, tra cui numerosi calchi in gesso delle sculture sacre da lui realizzate ed alcune trattanti il tema a lui più caro, ovvero la donna e la maternità, intesa nella sua sacralità, proprio generatrice di vita

Il lavoro di pulitura delle opere è stato realizzato nell’ambito del progetto “Arte e Fede” della Diocesi di Locri – Gerace, da un gruppo di giovani professionisti dei Beni Culturali, provenienti da tutta Italia e coordinati dal restauratore Giuseppe Mantella.

All’interno della mostra ci saranno due giornate di laboratorio gratuito dedicate al disegno dal vero e alla lavorazione della ceramica, curato dall’Associazione Arte Terapia Zefiroart.