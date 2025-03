R. & P.

GERACE – Consegnati i lavori per l’adeguamento funzionale di una parte della Cittadella Vescovile di Gerace da destinare a centro di ricerca e Laboratori di restauro di opere d’arte. Un progetto ambizioso che tende a realizzare nella città d’arte di Gerace un centro di attività di studio e progettazione in sinergia con università e centri di ricerca nazionali ed internazionali finalizzato alla prevenzione, monitoraggio, manutenzione ,restauro e valorizzazione dei beni culturali.

Grazie al finanziamento ottenuto attraverso il Lotto 1 – Intervento 3 nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Il comune di Gerace, in sinergia con la diocesi di Locri- Gerace, sulla scorta della decennale ’esperienza maturata attraverso il progetto Arte e Fede, intende dare così concreta attuazione ad un idea già avviata da 10 anni attraverso stage formativi estivi e che ha visto a Gerace la presenza di centinaia di professionisti provenienti dai diverse Università ed accademie italiane e straniere.

La consegna dei lavori è avvenuta alla presenza di S.E. Mons. Francesco Oliva e del Sindaco di Gerace, Rudi Lizzi, unitamente al responsabile del progetto Domenico Romeo, al direttore dell’Ufficio Beni culturali della Diocesi, Giuseppe Mantella, del direttore dei lavori ing. Antonio Barreca e del titolare della ditta appaltatrice dei lavori Carrà Domenico . L’intervento rientra nel piano strategico di riqualificazione e conservazione di edifici di pregio storico e religioso, con l’obiettivo di preservare l’identità culturale del territorio e favorire una maggiore fruibilità degli spazi per la comunità. I laboratori saranno pertanto rivolti a professionisti e studenti universitari, professionisti del mondo dei beni culturali, segnando un ulteriore passo avanti nel percorso di valorizzazione e tutela del patrimonio storico e culturale della Calabria.

《Si tratta di un traguardo significativo per la nostra città – ha dichiarato il Sindaco – poiché con questo intervento restituiamo alla collettività un bene di inestimabile valore, consolidando il legame tra storia, arte e cittadinanza. Il PNRR rappresenta un’opportunità unica per dare nuova linfa al nostro patrimonio e per rilanciare Gerace come polo di cultura e turismo. Questo traguardo in questo momento purtroppo pieno di polemiche sterili rappresenta per tutta la Città la certezza che si sta lavorando tanto e bene, non senza difficoltà, ma con la volontà di fare il bene della nostra Gerace》.

Il Vescovo Francesco Oliva ha auspicato che da questa esperienza di piena collazione tra istituzioni possono svilupparsi sempre di più idee e programmi comuni creando nuove opportunità di crescita per i nostri giovani, aiutandoli attraverso il recupero del nostro immenso patrimonio a far crescere la nostra terra e dare nuove loro nuove opportunità di lavoro.

Il Comune di Gerace continuerà a monitorare attentamente l’andamento dell’intervento, in sinergia con la Curia e con tutti gli enti coinvolti, affinché i lavori procedano nel rispetto delle tempistiche previste e con la massima attenzione alla qualità degli interventi.