R. & P.

GERACE – Missione istituzionale alla CIIE e al Forum sino-italianoIl Sindaco di Gerace Rudi Lizzi e l’Assessore alla Cultura e al Turismo Marisa Larosa hanno preso parte nei giorni scorsi a una visita istituzionale a Shanghai.

L’iniziativa è nata da contatti condivisi che hanno reso possibile la partecipazione del borgo, individuato come realtà rappresentativa dell’entroterra calabrese. Durante la permanenza, gli amministratori hanno presentato il patrimonio storico, culturale e turistico di Gerace alla China International Import Expo (CIIE), all’interno dello stand del Centro Innovazione Italiano, contribuendo al tempo stesso a valorizzare l’immagine della Calabria in un contesto internazionale.

Il Sindaco Rudi Lizzi ha inoltre partecipato come relatore al Forum di cooperazione tra imprese cinesi e italiane, momento di confronto dedicato a possibili percorsi di collaborazione tra territori. Nel suo intervento, dopo la presentazione di Gerace e la proiezione di un video promozionale, ha sottolineato:«La Calabria ha grandi potenzialità, ma spesso non è identificata correttamente all’estero. Se si apre una porta, la si attraversa non solo per sé ma per tutti. Pur partecipando come Gerace, abbiamo scelto di rappresentare la nostra regione. Rafforzare il dialogo con realtà come la Cina è una prospettiva concreta di crescita, sia turistica che commerciale».

Il Sindaco ha inoltre precisato che questa visita costituisce un primo passo di interlocuzione, finalizzato a comprendere le opportunità e ad avviare relazioni istituzionali da valutare con attenzione.

Nel corso degli incontri, gli amministratori di Gerace hanno invitato i propri interlocutori cinesi a visitare Gerace e la Calabria, per conoscere da vicino la storia, la cultura e l’accoglienza di una terra che intende aprirsi con serietà e autenticità a nuove relazioni internazionali.

L’iniziativa si inserisce tra gli obiettivi dell’Amministrazione guidata da Lizzi, che mira non solo a sviluppare scambi economici, ma anche a favorire la conoscenza del Sud Italia in Paesi dove la Calabria non sempre è correttamente riconosciuta dal punto di vista geografico e culturale.In questo contesto, Gerace si è presentata come esempio di borgo d’eccellenza, capace di farsi portavoce dell’identità e del valore dell’intero territorio regionale.

Nei prossimi mesi verranno approfondite, insieme ai partner coinvolti, le possibili ricadute turistiche, culturali ed economiche, sempre nell’ottica di un percorso graduale e responsabile a beneficio della comunità.

L’Amministrazione comunale ringrazia il Centro Innovazione Italiano e il Governo di Shanghai per l’invito e l’accoglienza ricevuta, segno di un dialogo istituzionale aperto e costruttivo.