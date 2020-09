Gerace, in arrivo 550 mila euro per ripristino strade comunali

Sono in arrivo a Gerace importanti risorse finanziarie, per un totale di 550 mila euro, destinate al ripristino di importanti strade comunali della città.

Lo rende noto il Sindaco della Città di Gerace Giuseppe Pezzimenti che nella giornata di martedì scorso ha siglato una convenzione con la Regione Calabria, U.O.A Prevenzione Pianificazione e Gestione dell’Emergenza – Protezione Civile, relativamente all’erogazione di risorse destinate al Comune che, quale soggetto attuatore, assume la competenza della progettazione e dell’esecuzione di tre interventi strategici da realizzare per il ripristino di alcune strade cittadine.

«Siamo soddisfatti per la convenzione che abbiamo siglato per ripristinare e rendere fruibili delle strade comunali che interessano punti nodali per la viabilità dei cittadini di Gerace», ha sottolineato il sindaco Giuseppe Pezzimenti che ha aggiunto: «Lavoriamo quotidianamente per migliorare la rete infrastrutturale della nostra città non trascurando la possibilità di accedere all’assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione per i Comuni. Abbiamo colto la possibilità di eseguire tre interventi che potranno consentire di migliorare i collegamenti interni e quelli con i comuni di Canolo e Agnana Calabra».

Nello specifico gli interventi programmati sono tre distinti interventi: uno riguarda il ripristino della Strada Zarioti, nell’omonima contrada di Gerace, per l’importo di 100 mila euro, un altro intervento è il ripristino della strada di collegamento con i Comuni di Canolo e Agnana Calabra in località Prestarona per un importo previsto di 150 mila euro. Infine il terzo e più corposo intervento riguarda il ripristino delle strade comunali in località denominate Contrade Santa Caterina, Salato, Scurzunale, quindi Contrade Pantani, Giracca, Scurzunale, per un importo previsto in questa circostanza di 300 mila euro. Il Comune di Gerace è ente beneficiario delle risorse nonché “soggetto attuatore” relativamente alle procedure di affidamento dell’attività di progettazione, dell’appalto, dell’esecuzione e collaudo dei lavori.

Per quanto riguarda la tempistica per la progettazione e l’affidamento dei lavori dei tre interventi di ripristino delle strade comunali l’iter prevede un primo step con l’affidamento della progettazione che dovrà avvenire entro il termine del 30 settembre 2020, mentre il secondo step relativo alla stipula del contratto di appalto prevede come termine la data del 30 novembre 2020.

Gerace 09.09.2020