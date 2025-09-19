di Redazione

Il progetto in numeri

Con la consegna ufficiale dei lavori prende avvio uno degli interventi più attesi nell’ambito del PNRR “Gerace Porta del Sole”: la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica e decorativa.Il progetto ha un valore di 446 mila euro oltre IVA e prevede la sostituzione e l’ammodernamento dei corpi illuminanti lungo le vie e nelle aree di interesse storico-artistico del borgo, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, ridurre i consumi energetici e valorizzare la bellezza architettonica e paesaggistica di Gerace. L’impresa esecutrice avrà 240 giorni naturali e consecutivi per completare le opere, con scadenza fissata all’8 aprile 2026.

Gli interventi sui monumenti

Chiese del Sacro Cuore e di San Giovannello: illuminazione puntuale di facciata e prospetti laterali per esaltare dettagli architettonici e decorativi.

Castello Normanno: sistema Tunable White con luce calda regolabile, capace di distinguere i ruderi dalla rupe su cui si ergono.

Palazzo Grimaldi-Serra (sede del Comune): valorizzazione del ritmo compositivo e della bellezza architettonica della facciata.

Porte Urbiche (Porta del Sole, Porta dei Vescovi, Porta del Borghetto): nuova illuminazione per renderle guide visive anche di notte, con luce calda a 3000°K che ne esalterà i particolari architettonici.

Obiettivi e benefici

Le finalità del nuovo sistema di illuminazione sono chiare e concrete:

valorizzare lo spazio urbano e i monumenti;ridurre inquinamento luminoso e consumi energetici;migliorare la qualità della luce in termini di uniformità e resa cromatica;

garantire discrezione, con luci che “accarezzano” i monumenti invece di invaderli;

integrare i nuovi impianti nel contesto architettonico, nascondendo i corpi illuminanti dove possibile.

《Questo intervento – ha dichiarato il Sindaco di Gerace, Rudi Lizzi – rappresenta un passo importante verso una città più sicura, sostenibile e accogliente. Grazie alle nuove tecnologie a LED non solo miglioreremo la qualità dell’illuminazione, ma ridurremo i costi energetici e l’impatto ambientale》.

Un borgo che si accende

Il progetto, inserito nel programma PNRR M1C3 – Attrattività dei Borghi Storici, conferma la volontà di fare di Gerace un modello di rigenerazione urbana e innovazione, sempre nel rispetto della sua identità storica e culturale.

Durante i lavori saranno garantiti il rispetto delle norme di sicurezza e la tutela ambientale, con la massima attenzione alla qualità delle opere.

L’amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a seguire i progressi del cantiere: ogni nuova luce sarà un ponte tra memoria e futuro, perché Gerace continui a brillare nella sua millenaria bellezza.