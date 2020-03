GERACE Il sindaco dispone la chiusura del cimitero

R. & P.

L’accesso al cimitero comunale della Città di Gerace è consentito solo per le indifferibili esigenze legate alle operazioni cimiteriali per tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, riesumazioni, nonché per le attività di pulizia e manutenzione.

Lo ha disposto il sindaco Giuseppe Pezzimenti con una specifica ordinanza emessa da un lato a seguito della presa d’atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19 e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità, con la conseguente necessità ed urgenza di adottare misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus.

Dall’altro lato il sindaco Giuseppe Pezzimenti ha ritenuto necessario adottare misure a salvaguardia della salute pubblica per motivi precauzionali a seguito degli eventi atmosferici dei giorni scorsi.

Dall’immediato sopralluogo effettuato da parte del geom. Domenico Romeo, responsabile del Settore Tecnico, e dagli agenti della Polizia Municipale, infatti, è stata accertata la presenza di una frana che ha interessato una zona del cimitero comunale, rendendo tale zona inagibile.

Di conseguenza si è deciso di vietare l’accesso indistinto dei cittadini al cimitero per le consuete attività di culto e pietà per i morti in quanto non regolamentabili, e si è dichiarata la temporanea inagibilità della zona accertata, fino a quando non saranno state eliminate, a seguito di opportune verifiche e dei successivi interventi di ripristino, le condizioni di rischio per l’incolumità pubblica.



Il sindaco Giuseppe Pezzimenti ha ritenuto opportuno disporre misure urgenti e, nelle more, ha limitato l’accesso al cimitero comunale per esigenze indifferibili, incaricando l’ufficio di Polizia Locale e l’Ufficio tecnico comunale della esecuzione dell’ordinanza.

Il sindaco, infine, ha disposto che l’ordinanza sia notificata all’UTG – Prefettura di Reggio Calabria, a tutte le Forze dell’Ordine presenti sul territorio e al Dipartimento Prevenzione dell’ASP di Reggio Calabria – Ambito di Locri.



Il sindaco Giuseppe Pezzimenti, insieme a tutta l’Amministrazione Comunale, ribadiscono l’importanza di rimanere a casa (#iorestoacasa) e continuare a seguire le direttive già imposte nei giorni scorsi per evitare la possibile diffusione del Covid-19, “Coronavirus”.

RESTATE IN CASA

Gerace 31.03.2020

