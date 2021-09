Gerace, il 25 e 26 settembre si celebrano le Giornate Europee del Patrimonio

R & P

Il tema di quest’anno si fonda sullo slogan “Heritage: ALL inclusive”, tradotto “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!”; un evento che vuole essere una riflessione sulla partecipazione al patrimonio culturale estesa a tutti i cittadini, includendo ogni fascia d’età, gruppi etnici, minoranze presenti sul territorio e persone con disabilità.

Il tema scelto dal Consiglio d’Europa per celebrare le giornate Europee del Patrimonio (GEP) 2021 che si svolgeranno il 25 e 26 settembre p.v. ha come titolo “Heritage: All inclusive) cioè “Patrimonio culturale:Tutti inclusi”. Istituite ufficialmente nel 1991, da i Ministri della Cultura del Consiglio d’Europa estendendo a tutto il Continente le “ giornate a porte aperte” inaugurate in Francia sette anni prima.

L’intento è quello di valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico, per creare nei cittadini europei la consapevolezza delle proprie radici comuni , le Giornate sono un’occasione per condividere la straordinaria ricchezza del continente in cui viviamo e per conoscere ciò che è fonte di storia e identità: un’opportunità, dunque, di sviluppo e creatività , nella convinzione che ogni esperienza genera passione e rispetto per ciò che si conosce. E un appuntamento che si rinnova quindi da 30 anni . Anche il Museo Diocesano di Gerace nel contesto ha organizzato visite guidate nel giorno di domenica 26 settembre a i gruppi di turisti e visitatori che ne facciano richiesta tramite prenotazione. Sarà, inoltre, tenuto un concerto di musica barocca europea tenuto dall’ Ensamble di ottoni della Reale Accademia Filarmonica di Gerace. Per informazioni e prenotazioni è necessario telefonare al seguente numero: 0964 356323.