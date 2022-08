Gerace, il 19 agosto serata dedicata a Falcone e Borsellino con il Procuratore Nicola Gratteri

GERACE- A trent’anni dalla Strage di Capaci e di Via D’Amelio, riappropriarsi delle Libertà negate e riconquistare i Diritti Fondamentali perduti” è il tema del confronto organizzato dalla Città di Gerace la sera del 19 agosto 2022 quando, alle 21:00 in Piazza Delle Tre Chiese, è prevista la presenza diProcuratore della Repubblica di Catanzaro, di, Segretario Generale UIL, digiornalista saggista e studioso dei fenomeni criminali, in un’intervista confronto con, giornalista, scrittrice, direttore strategico del gruppo Diemmecom – LaC Via Condotti.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali dell’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Giuseppe Pezzimenti, e a seguire l’approfondimento sugli ultimi trenta anni di storia, cultura e trasformazione sociale dell’Italia contemporanea e, in particolare, del Mezzogiorno.

L’Amministrazione Comunale invita i Cittadini e gli Operatori dell’Informazione a partecipare.

Gerace 12.08.2022 Ufficio Stampa