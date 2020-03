GERACE Emergenza coronavirus, vietata la distribuzione pubblica di alimenti

di Redazione

GERACE – Le associazioni ANAS e AGORA’ di Gerace avevano predisposto una distribuzione gratuita di generi alimentari di prima necessità, vista l’emergenza coronavirus, ma il sindaco Giuseppe Pezzimenti, suo malgrado, non ha concesso l’autorizzazione, proprio per le disposizioni governative emanate in questi giorni di emergenza, preferendo optare per una distribuzione domiciliare dei generi alimentari, previa prenotazione e con tutte le precauzioni indicate nel Decreto della presidenza del consiglio dei ministri.

Di seguito la lettera inviata da Pezzenti alle due associazioni, ai Vigili Urbani e alla Stazione dei Carabinieri di Gerace: «Si fa presente che con i Decreti della Presidenza del Consiglio del 09 e del 11 Marzo c.a. (DPCM) è stata limitata la mobilità dei cittadini, nonché sono state vietate le occasioni di raggruppamento di persone al fine di prevenire e contenere la diffusione del contagio da COVID-19. Pertanto pur apprezzando gli intenti umanitari e solidaristici della lodevole iniziativa, l’Ente che rappresento non può autorizzare tale attività in quanto potrebbe costituire occasione di violazione delle misure varate dal Governo e delle stesse disposizioni da me diffuse sul territorio comunale. Si invita la Vostra spettabile associazione ad attivare la consegna a domicilio di detti beni, previa prenotazione via whatsapp, attuando tutte le precauzioni indicate nei citati DPCM.

Sicuro della vostra collaborazione porgo cordiali saluti».