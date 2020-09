GERACE Dopo l’attenzione della Film Commission, il gruppo di opposizione propone la creazione di una scuola di alta formazione

R. & P.

Il nuovo corso di “Film Commission Calabria”. L’apprezzamento del Gruppo Consiliare “Uniti per Gerace” per le dichiarazioni di Giovanni Minoli che immagina “come location ideale un luogo come Gerace”. Perché non pensare ad una Scuola di Alta Formazione ?Gerace- Il Gruppo consiliare di Minoranza in seno al Civico consesso, “Uniti per Gerace”, costituito da Giuseppe Varacalli (già sindaco della Città nella consiliatura 2011-2016) e Giuseppe Macrì, nell’apprendere dagli organi d’informazione la notizia del nuovo corso che la Regione Calabria intende tracciare per il futuro di “Film Commission Calabria” (che cambierà anche denominazione) alla quale va comunque riconosciuto il merito- e rivolto un plauso- per quanto ha saputo fino ad oggi fare, esprime soddisfazione, apprezzamento e grande interesse per i propositi manifestati, durante la conferenza stampa di presentazione, dalla Governatrice Jole Santelli e da colui che avrà il compito di guidare la nuova realtà dell’audiovisivo calabrese, Giovanni Minoli. Quest’ultimo, non ha certo bisogno di ulteriori presentazioni o referenze avendo scritto pagine importantissime della storia della Televisione pubblica italiana e del giornalismo televisivo. Un “Maestro” della Tv che, durante la predetta conferenza stampa, ha tra l’altro annunciato: “Il nostro sogno, su cui lavoreremo fin da subito è la realizzazione di un prodotto di lunga serialità, un’avventura umana, culturale e industriale”. A tal proposito Minoli ha aggiunto che immagina “come location ideale un luogo come Gerace” (e ciò, per “Uniti per Gerace” è motivo di ulteriore, grande soddisfazione ed apprezzamento). “Per fare questo- ha sottolineato Minoli- servono sceneggiatori, soprattutto scrittori, un network e finanziamenti europei come il Recovery Fund. Nell’immediato però siamo pronti a investire su docufilm di successo, anche in collaborazione con Rai Cultura”. Questo Gruppo condivide altresì quanto ha tenuto ad evidenziare la Presidente Santelli secondo la quale “La Calabria è un set a cielo aperto da cui far nascere un’industria dell’audiovisivo che deve diventare un sistema, deve creare professionalità: sceneggiatori e scrittori, registi, attori”. Durante la conferenza stampa Minoli ha anche ribadito che “L’audiovisivo oggi passa attraverso una piattaforma che va dalla clip alla serialità, che si sviluppa in cinque punti: lunga serialità, media serialità, docufiction, documentari e film” e che per fare “tutto ciò ci vuole professionalità globale, attraverso una formazione”. A tal proposito torna attuale il “Progetto Integrato Borgo di Gerace” pensato dall’Amministrazione comunale guidata dal Gruppo “Uniti per Gerace” con in testa l’allora sindaco Giuseppe Varacalli, grazie al Finanziamento: POR CALABRIA FESR 2007/2013 – POIN “Attrattori Culturali Naturali e Turismo” che prevedeva anche la realizzazione d’una Scuola di Alta Formazione. Lo scrivente Gruppo consiliare, pertanto, ringrazia Minoli per aver bene individuato nella Città di Gerace, tra i “Borghi più belli d’Italia” e “Bandiera arancione” del Touring Club Italiano, custode di un ricco ed inestimabile patrimonio culturale e paesaggistico-monumentale, il “set” naturale per i progetti che saprà certamente condurre in porto unitamente alla Regione Calabria. “Uniti per Gerace” si dice sin da subito pronto ad offrire- per quanto possibile- ogni collaborazione ed augura “Buon lavoro” al Maestro Giovanni Minoli ed a tutti i suoi collaboratori. Giuseppe Varacalli e Giuseppe Macrì Gruppo cons. “Uniti per Gerace”