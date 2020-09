GERACE Domenica 13 concerto dell’accademia Senocrito

R. & P.

L’Accademia di Musica Lettere e Arti “Senocrito”,associazione senza scopo di lucro, apartitica, apolitica, priva di orientamento religioso, costituita da soci ordinari e sostenitori amanti e cultori dell’arte musicale, in seno al progetto “Calabria in opera”cofinanziato dalla Regione Calabria PAC 2014/2020 Azione 3 tipologia 3.1 Attualità, giunto alla seconda edizione comunica lo svolgimento della ed ultima serata che si terrà domenica 13 settembre presso la Chiesa Monumentale di San Francesco D’Assisi a Gerace.

L’evento, che verrà altresì trasmesso in diretta streaming su youtube, presentato dal maestro Loredana Pelle, prevede l’esecuzione dell’opera “Il Carnevale degli animali” del compositore francese Camille Saint-Saens diretta dal maestro Alessandro Tirotta con l’ ensemble di alcuni componenti dell’Accademia Senocrito.

L’opera, composta da 14 brani dal tono allegro e canzonatorio riproduce alcune specie di animali: il loro verso, il loro passo e il loro atteggiamento vengono fedelmente riprodotti da pianoforte, archi e fiati, l’ascolto diventa un divertimento garantito tanto che sembra veramente di ascoltare il chiocciare delle galline, il ruggito di un leone, il volo frusciante degli uccelli. Opera volutamente satirica che l’autore francese dedicò ad alcuni personaggi del suo tempo poco disposti ad ascoltare la musica e molto critici nei confronti della nobile arte; proprio per questo motivo l’opera, per sua volontà, fu eseguita per la prima volta nel 1922, un anno dopo la sua morte.