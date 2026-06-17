R. & P.

GERACE – Si è concluso con grande successo il VIP Tour Gerace, l’iniziativa promossa per raccontare e valorizzare uno dei borghi più affascinanti della Calabria attraverso lo sguardo e l’esperienza di tre ospiti d’eccezione: Beppe Convertini, Alma Manera e Fabio Mollo.

Per due giorni, il suggestivo borgo medievale ha accolto i protagonisti del tour in un percorso immersivo tra storia, arte, spiritualità, tradizioni e sapori del territorio, regalando loro un’esperienza autentica e coinvolgente che ha saputo lasciare un segno profondo.

Fin dal loro arrivo a Palazzo Sant’Anna, gli ospiti hanno manifestato entusiasmo e meraviglia per la straordinaria atmosfera di Gerace. Dall’affaccio sul celebre “Balcone sul Mare” alle passeggiate tra i vicoli del centro storico, ogni momento si è trasformato in un’occasione per scoprire l’anima più vera del borgo e la calorosa accoglienza della sua comunità.

Particolarmente apprezzata è stata la visita alla Basilica Concattedrale di Santa Maria Assunta, autentico scrigno di storia e spiritualità, così come l’incontro con gli artigiani, i produttori e le eccellenze locali che custodiscono e tramandano il patrimonio identitario del territorio. Il bergamotto, le ceramiche artistiche, le essenze, i gelsomini, la tessitura tradizionale e la gastronomia tipica hanno raccontato una Calabria elegante, autentica e profondamente legata alle proprie radici.

Beppe Convertini ha espresso sincero apprezzamento per la ricchezza culturale e paesaggistica di Gerace, definendola una realtà capace di rappresentare al meglio l’Italia dei borghi e delle tradizioni. Alma Manera è rimasta affascinata dall’atmosfera suggestiva del centro storico e dalla straordinaria armonia tra arte, storia e natura, mentre Fabio Mollo ha sottolineato il forte potenziale narrativo e cinematografico del borgo, capace di offrire scorci, emozioni e immagini di rara bellezza.

Grande successo anche per i momenti dedicati all’enogastronomia e alle tradizioni locali, che hanno consentito agli ospiti di vivere il territorio attraverso un’esperienza sensoriale completa, fatta di sapori autentici, incontri e racconti.

Il VIP Tour ha confermato come Gerace non sia soltanto una meta da visitare, ma un luogo da vivere intensamente. L’entusiasmo manifestato dai tre testimonial durante l’intera permanenza testimonia la capacità del borgo di emozionare e sorprendere chiunque lo scopra, trasformando ogni visita in un’esperienza memorabile.

Grazie alla presenza di Convertini, Manera e Mollo e alla diffusione dei contenuti realizzati durante il tour, Gerace rafforza ulteriormente la propria immagine di destinazione culturale d’eccellenza, capace di parlare a un pubblico nazionale e internazionale attraverso il fascino senza tempo della sua storia, delle sue tradizioni e della sua straordinaria bellezza. Gerace si conferma così una delle perle più preziose del Mediterraneo: un luogo che non si limita ad accogliere, ma riesce a conquistare il cuore di chi lo vive.