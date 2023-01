GERACE Completati i lavori di riqualificazione della rete di illuminazione pubblica

di Redazione

GERACE – L’Amministrazione comunale della Città di Gerace, guidata dal sindaco Giuseppe Pezzimenti, ha rifatto il look all’illuminazione pubblica attraverso una serie di interventi di riqualificazione che hanno riguardato, in particolare, il Borgo Maggiore e San Filippo.

In questo contesto si è proceduto ad intervenire in tutte le contrade della città per una ricognizione complessiva della rete di illuminazione pubblica e, allo stesso tempo, si è proceduto alla sostituzione delle lampadine dove era necessario.

«L’intervento di riqualificazione che si è realizzato è un risultato importate per l’incidenza altamente positiva nell’efficientare e ammodernare l’impianto di illuminazione pubblica e, allo stesso tempo, mettendo in sicurezza tratti viari laddove la rete era obsoleta e si viaggiava al buio», ha detto il vice sindaco Rudi Lizzi che ha proseguito sottolineato l’ennesimo risultato migliorativo raggiunto in questi mesi da parte dell’Amministrazione comunale: «L’obiettivo prioritario che è stato raggiunto è stato quello di realizzare una serie d’interventi finalizzati al mantenimento e al recupero della qualità dell’impianto, con particolare attenzione agli adeguamenti normativi ed al miglioramento delle condizioni di “comfort” e “benessere” attraverso delle politiche di risparmio energetico tramite l’efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione».

«Le opere eseguite hanno utilizzato i nuovi apparecchi a led, con conseguente abbattimento degli interventi di manutenzione nel tempo, in quanto il led ha una durata nettamente maggiore rispetto alle classiche sorgenti luminose che venivano impiegate nell’impianto», ha dichiarato l’assessore Salvatore Galluzzo che sul punto ha, inoltre, evidenziato: «Il progetto ha rispettato le esigenze di contenimento dei consumi energetici, adottando apparecchi conformi con i livelli di illuminazione necessari per garantire la sicurezza e con i colori della luce previsti in funzione di guida ottica e resa dei colori».

«Stiamo lavorando in sinergia con i nostri tecnici – hanno concluso il vice sindaco Lizzi e l’assessore Galluzzo – per rendere Gerace un’eccellenza anche dal punto di vista dell’efficienza energetica con l’utilizzo delle nuove tecnologie ad impatto zero, come quelle impiegate negli interventi sulla rete che si sono da poco conclusi».