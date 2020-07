GEPPO FEMIA “Sì a un socialismo moderno, solidale e terzomondista, sulle orme di Bettino Craxi”

di Geppo Femia*

Il compagno Franco Crinò, perché ciò per me è, mi ha chiesto di offrire un contributo al dibattito in relazione alla utilità della presenza dei socialisti nel panorama politico italiano, internazionale ed anche locale.

E’ una richiesta ambiziosa, importante, che presuppone buone conoscenze storiche e politiche, oltre ad una libertà dal pensiero convenzionale non facile. La richiesta però, impone una risposta diretta ed immediata intorno alla figura dell’uomo politico che più di altri rappresentò il socialismo moderno italiano ed internazionale, e cioè Bettino Craxi. Senza chiarezza e senza lucidità in ordine al pensiero, alla strategia, agli obiettivi che egli rappresentò, non è possibile dibattere e proporre delle riflessioni.

Non c’è dubbio, per chi parla, che Bettino Craxi fu terzomondista, internazionalista, socialista, così come non c’è dubbio che, anche per la posizione che egli rivestì ai vertici delle organizzazioni socialiste, avesse già idee chiare in ordine allo scontro epocale tra le forze che operavano per la costruzione di un nuovo ordine mondiale: da una parte quelle del progresso che puntavano sul riscatto dei paesi poveri del terzo mondo mettendo in prima linea la soddisfazione dei bisogni primari dell’uomo e la gratificazione delle sue libertà e dei suoi diritti, dall’altra quelle retrive del liberismo neocolonialista più duro – tanto per capirci quello del there is no alternative, tanto caro ad E. Thatcher ed alla scuola dei Chicago Boys – che in tale direzione strumentalizzarono la caduta del muro di Berlino ed impedirono la nascita del più importante Partito Socialdemocratico del mondo occidentale con l’operazione “Mani Pulite”.

So che dibattere su questi argomenti sarà ostico, ma senza dare ad essi una risposta non potremmo neanche fare una diagnosi approssimativa senza cadere nella trappola della causalità storica. Craxi, per le sue posizioni politiche, per la sua vicinanza ai diseredati di ogni parte del mondo, non può che essere individuato quale uomo di sinistra, e la prova è nel sostegno che egli diede all’ingresso nell’internazionale socialista del PDS di Achille Occhetto dopo la svolta della Bolognina che condusse il Partito Comunista Italiano a diventare PDS. Ai successivi congressi dell’internazionale socialista fu lui a relazionare in ordine all’ingresso di quel Partito nella più importante ed autorevole organizzazione mondiale dei socialisti (oggi più d’uno sembra essersene dimenticato e buona parte dei pochi giovani interessati alla politica lo ignora), il che determinò pure, di fatto, una alleanza strettissima tra PDS e PSI, che già aveva trovato una sua importante sperimentazione ed attuazione in campo nazionale con una più che positiva operatività delle c.d. Giunte Regionali Rosse.

Mani pulite e i referendum del 1991 e del 1993 (soprattutto quest’ultimo) sul sistema elettorale, diedero però un esiziale colpo di grazia a questo unico e fondamentale esperimento di governo della sinistra e frutto della democrazia parlamentare italiana che, è bene non dimenticare, aveva realizzato, tra l’altro: la riforma del lavoro, lo statuto dei lavoratori, il sistema sanitario pubblico, la laicizzazione dello Stato, la scuola per tutti, lo Stato regionale ed un welfare tra i più avanzati del mondo, giusto in applicazione della Costituzione.

Non v’è dubbio che in questo i socialisti ebbero un ruolo da protagonisti, mai dimentichi della loro appartenenza a quella grande famiglia che a Livorno, nel ’21, si era separata e che, però, nella Resistenza, nell’elaborazione della Costituzione e nel Fronte Popolare, oltre che nel pensiero e nella strategia di Bettino Craxi, aveva trovato una sua unità di lotta e di obiettivi. Le situazioni internazionali e la politica interna – fortemente influenzata anche dalla presenza della Chiesa – non impedirono però a due Partiti della Sinistra italiana di viaggiare uniti per il raggiungimento degli obiettivi di giustizia sociale e di sviluppo delle classi lavoratrici.

Ora, se tutto ciò è vero come è vero, in un momento di decadimento della tensione politica e morale, di poca attenzione ai bisogni dei più deboli, di mutamenti epocali che vedono il terzo mondo affacciarsi al nostro territorio ed al nostro continente, non può – giusto per il processo di esproprio colonialista che i popoli africani stanno subendo con la c.d. politica del land grabbing – non venire all’attenzione la grande figura di Bettino Craxi e l’importanza dei socialisti che, per loro vocazione e cultura, non possono che essere terzomondisti, nel senso che l’impegno profuso in quella direzione fu quello di aiutare gli africani a casa loro, anche con l’azzeramento del debito pubblico internazionale per il quale Craxi fu delegato dal Segretario Generale dell’ONU Perez De Cuellar. Solo un socialista, il rappresentante dei socialisti italiani e di tutto il mondo, e dunque i socialisti, poteva mettere mani ad una questione che richiedeva prestigio internazionale, capacità politiche non comuni e passione rivoluzionaria moderna che potevano cambiare il corso della storia contemporanea in favore dei Paesi e dei ceti più deboli.

Ciò detto in estrema sintesi, sperando di stimolare ancor di più il dibattito interno alla funzione della Sinistra ed alla sua ricostituzione, invitando i socialisti che vivono non ingiustificati sentimenti di timore, atteso il pretestuoso ostracismo con il quale sono stati allontanati dalla politica mainstream, a fare coming out, ad uscire allo scoperto, ritrovarsi e ad offrire la loro sensibilità e la loro passione ad un mondo che si avvia ad una deriva totalitaria.

Partendo da Bettino Craxi, dalla sua storia, dagli attacchi che ricevette, dal suo esilio, non dalla sua fuga, si può comprendere quale è ancora oggi la missione politica di un socialismo moderno, che deve guardare al contesto internazionale e tenere presente quello nazionale, europeo e locale nel quale c’è sempre più bisogno di giustizia sociale e di quel welfare che il più bieco e cinico liberismo sta cercando di frantumare, con un incremento della povertà sempre più evidente ed intollerabile.

I socialisti italiani, la cui diaspora deve trovare una sua conclusione, non possono non fare riferimento al pensiero ed alle azioni di Bettino Craxi, il quale non può che essere collocato all’interno di una sinistra nuova, moderna, che mantenga in primo piano le sfide sociali, economiche ed ambientali che abbiamo davanti e che, senza lo sguardo rivolto agli insegnamenti del passato, non troverà il collante necessario ad una risoluzione dialettica e politica positiva.

*: Socialista e Sindaco di Marina di Gioiosa Ionica