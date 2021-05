Gente in Aspromonte, si riparte! Domenica 16 maggio all’Anello di Monte Scifo

R & P

Le prossime escursioni sono programmate per camminare insieme ogni domenica, con tappe studiate dagli amici dell’associazione di “Gente in Aspromonte” sempre diverse anche a seconda dell’esperienza dei partecipanti. Per ulteriori informazioni sulle iniziative programmate fino a giugno 2021 e pubblicizzate in modo puntuale sul sito e sui social, contattate il direttivo (telefonando oppure inviando una e-mail). Obbligatoria la prenotazione alle singole attività con gli strumenti di volta in volta disponibili sul sito.

Tra qualche settimana sarà disponibile anche il programma delle attività estive.

Domenica 16 maggio L’Anello di Monte Scifo

Si lasciano macchine al belvedere del caratteristico Borgo Chiusa, uno dei Borghi rurali più affascinanti, antichi e ben conservato della Calabria, meta tutto l’anno, in particolare nel periodo estivo, di numerosi visitatori, tra cui molti turisti tedeschi, per ammirare le bellezze delle piccole case una attaccata all’altra di colore tufo, i piccoli portali, i balconcini, le finestre antiche e le piccole piazzette. Particolare bellezza assumono le bianche cime del Monte Scifo nelle prime ore mattutine e serali quando, all’alba ed al tramonto il sole li tinge di vari colori. Monte Scifo si può ammirare da qualunque punto d’osservazione della Locride, con lo sguardo verso l’interno, e appare alto e lungo di colore tufaceo, simile ad una grande balena; il Monte è la massima altura prospiciente al mare.