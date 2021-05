Gente in Aspromonte, domenica 30 maggio l’Anello delle Quattro Strade

R & P

É il punto di partenza ideale per ogni tipo di escursione nel cuore del bosco del Principe, dalla località delle Quattro Strade, ci si inoltra attraverso ondulati pianori, fino a raggiungere l’arrotondata cima, a quota 1241, di Monte Cremi, che offre incantevoli scorci panoramici, dal mare Jonio alla vicina catena montuosa delle Serre. Tra i confini di Reggio e Vibo e di notevole interesse naturalistico con diverse fasce di vegetazione presente: dal faggio al pino, dal castagno all’abete ed al leccio. Una breve deviazione alle Pietre du Monacegliu, dove si presume un sito dei Monaci.

Tempo: Ore 5:30

Dislivello: 1026 slm 1241

Difficoltà: Escursionistico

Comuni interessati: Martone

Come arrivare: dall’uscita di Gioiosa Ionica si prosegue verso il centro del paese e si continua per circa 5 Km in direzione Martone.

Raduno: ore 9.30 presso l’ingresso di Martone

Si prosegue in auto verso la località “Quattro strade si raggiunge dopo aver percorso circa 8 Km di una strada che taglia la montagna tra filari di pini, castagni e faggi.

Partenza Escursione: ore 10.15