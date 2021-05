Gente in Aspromonte, domenica 23 maggio escursione a Pietrapennata

Come arrivare: Da Spropoli (fraz. di Palizzi) all’uscita del centro abitato dopo un centinaio di metri a dx dalla SS106; per chi proviene da Reggio, dopo il cimitero di Palizzi, lungo la S.S.106, si percorrono 500 m. e poi si devia a sx sulla strada asfaltata per Pietrapennata. Si giunge a Pietrapennata (fraz. di Palizzi) dopo aver percorso circa 13 Km.