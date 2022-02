GENOA E’ morto Tonino Michelizzi, ex dirigente originario di Siderno

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Vogliamo ricordarlo così. Sorridente e gioviale insieme ai ragazzi del Genoa degli anni ’80, sempre a parlare della sua squadra del cuore, anche quando capì che la malattia che lo attanagliava non gli avrebbe lasciato molto tempo. Da stanotte, Antonio Michelizzi non è più tra noi. Il sidernese che era diventato, insieme a Claudio Onofri, dirigente del settore giovanile del Genoa a cavallo tra gli anni ’90 e il nuovo secolo, era uno di quei conterranei che ce l’aveva fatta, forse perché in tutto quello che faceva ci metteva il cuore. E l’orgoglio delle sue origini.

Tonino Michelizzi e Sebino Nela

Nato a Siderno, era cresciuto nel capoluogo ligure avvicinandosi alla squadra rossoblù con la naturalezza di chi sa sempre cogliere il meglio della vita. Da via dei Colli a via del Campo, dallo Jonio al mar Ligure, Tonino si era fatto voler bene, diventando il migliore amico di Sebino Nela, ex difensore della Nazionale, della Roma e soprattutto del Genoa, cui Antonello Venditti dedicò la sua “Correndo correndo” e che recentemente ha dato alle stampe il libro “Il vento in faccia e la tempesta nel cuore”.

Punto di riferimento di tutti i conterranei che sbarcavano all’ombra della Lanterna – un nome su tutti quello del preparatore atletico Massimo Stalteri che mosse i primi passi professionali nel capoluogo ligure – conquistò col suo carattere allegro e solare il nucleo storico di quella squadra che negli anni successivi divenne una macchina da guerra: Vincenzo Romano, Sidio Corradi, Claudio Testoni (con lui nella foto sopra e in home page), Fabrizio Gorin, Francesco Boito, Claudio Onofri e Massimo Briaschi, solo per citarne alcuni. Amico personale della famiglia circense degli Orfei (alla quale due anni fa ha fatto conoscere Siderno per quella che è stata la penultima vacanza della sua vita) non ha mai smesso, come raccontano gli adorati nipoti Mario e Massimiliano, di parlare del suo Genoa, anche poco prima che la morte lo portasse via a soli 65 anni.

I funerali avranno luogo venerdì 11 febbraio alle ore 10 nella chiesa di Maria Santissima della Misericordia e Santa Fede in corso Sardegna, a Genova.

La terra gli sia lieve. Dalla nostra redazione le nostre più sentite condoglianze alla moglie, alle sorelle e ai nipoti.

Ciao Tonino