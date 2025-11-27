di Teresa Peronace

LOCRI – Dopo il seguitissimo incontro di sensibilizzazione, tenutosi il 28 ottobre scorso, al Palazzo della Cultura di Locri, durante il quale è stato approfondito il metodo esperienziale “Medianos”, con l’intervento dell’ideatore Dott. Massimiliano Ferrari di Lecco, per la “Gestione dei conflitti” e sono state affrontate tematiche inerenti la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili con la Dott.ssa Federica Iannizzi, i risultati si sono visti. Infatti, alla recente raccolta del prezioso liquido vitale, si è registrata una notevole partecipazione di donatori.

Ad organizzare l’iniziativa, come sempre, l’attivissima AVIS Comunale di Locri, presieduta dal dottor Vito Aversa, in sinergia e in collaborazione con il prima citato istituto, presieduto dal dirigente scolastico, prof. Carlo Milidone (anch’egli donatore AVIS) e con la responsabile scolastica dell’iniziativa, Professoressa Cinzia Lascala.